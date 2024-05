© Foto: AdobeStock



Für Kupfer ging es am Mittwoch kräftig abwärts. War das nur ein Schwächeanfall oder sieht der Markt bereits den Beginn einer knackigen Korrektur?Preisrallye vor dem Ende? Der deutliche Preisrückgang am Mittwoch war ein herber Schlag ins Kontor. Die ersten Marktakteure bangen bereits um den Fortbestand der Kupfer-Rallye. Die heftige Reaktion gilt es, einzuordnen. Ein gewisser Anteil der zurückliegenden Rallye ging auf das Konto von Spekulanten. Diese nutzten die Rahmenbedingungen (Stichwort Defizit) und verstärkten die Rallye durch ihr Engagement erheblich. Am Mittwoch nutzten nun einige Akteure die Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen. Und über die fulminante Aufwärtsbewegung hatten sich ja …