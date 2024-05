Delivery Hero springt nach oben - Bonus-Cap-Zertifikat bietet schöne Gewinnchance!

Die Branche rund um Essensbestellung und -auslieferung ist hart umkämpft. Immerhin wird es wohl auf die wenigsten zutreffen, noch nie eine Pizza, ein paar Hamburger oder Ähnliches bei einem in der Nähe befindlichen Restaurant bestellt zu haben und sich nach Hause liefern zu lassen.ist eines der bekanntesten Unternehmen dieser Branche. Seit dem ersten Quartal 2021 bewegte sich die Aktie für drei Jahre nach unten. Jetzt gelang die Trendwende. Ein Bonus-Cap-Zertifikat bietet sich hier als Anlageinstrument an.

Delivery Hero zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen. In über 70 Ländern vertreten, beliefert das Unternehmen bis zu 2,2 Milliarden Konsumenten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt Delivery Hero auch seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Mit dem Verkauf von foodora, Lieferheld und Pizza.de zog sich Delivery Hero noch vor ein paar Jahren fast vollständig aus dem deutschen Markt zurück. Mittlerweile sind jedoch auch wieder Lieferer des Pandemie-Gewinners auf den Straßen unterwegs.

Auf den entsprechenden Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl an regionalen Lieferdiensten zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackungen und Werbe- sowie Druckdienstleistungen angeboten.

Seit 2022 ist der Lieferriese Bestandteil des MDAX-Aktienuniversums. Mitte Mai 2024 sprang die Aktie nach oben, weil durch die Nachrichten ging, dass der US-Fahrdienstleister Uber ein Minderheitsaktionär des Unternehmens wird. Zudem beteiligt sich der US-Konzern an Delivery Hero über eine Kapitalerhöhung im Volumen von 278 Millionen Euro bzw. rund 300 Millionen Dollar - bereits zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Deals, nicht erst zu dessen Abschluss. Uber wird nach der Kapitalerhöhung 2,98 Prozent des Grundkapitals von Delivery Hero halten.

Mit dem dadurch angestoßenen Ausbruch nach oben hat die Aktie erneut die im nachfolgenden 5-Jahres-Chart eingezeichnete blaue 200-Tage-Linie überschritten. Aktuell ist die Aktie in der roten Widerstandszone angekommen. Sie hat jedoch auch bereits einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet, nachdem zuvor die zweijährige Abwärtstrendlinie nach oben gekreuzt wurde.

Dadurch, dass die Widerstandszone erreicht wurde, ist der Weg nach oben noch nicht frei. Allerdings können Sie an dieser Stelle durch den Kauf eines Bonus-Cap-Zertifikats an der zu erwartenden Seitwärtsbewegung mitverdienen.

Abbildung 1 - Delivery Hero SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachhtungszeitraum 30.05.2019 - 22.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

In Abbildung 1 sehen Sie zwei waagerechte Linien eingefügt: zum einen die rote Sicherheitsbarriere bei 14 Euro, zum anderen das blaue Bonuslevel bei 26 Euro. Die Aktie handelt bereits deutlich über dem Bonuslevel. Aber viel wichtiger ist: Bleibt die deutsche Aktie während der Laufzeit des Bonus-Cap-Zertifikats konstant oberhalb der roten Sicherheitsbarriere, die sich unter dem 5-Jahres-Tief befindet, und berührt diese Marke auch zu keinem Zeitpunkt, gibt es zum Abrechnungstag am 27. Juni 2025 genau 26 Euro - unabhängig davon, wo die Aktie zum Schluss steht. Das entspricht einem aktuellen Gewinn von über 25 %!

Berührt die Aktie allerdings der 14 Euro-Level, verfällt der Bonus und Besitzer des Zertifikats erhalten zum Zahlungstermin am 27. Juni 2025 die Aktie geliefert.

Das Zertifikat handelt momentan bei knapp über 20 Euro und damit 10 Euro weniger als bei einem Direktkauf der Aktie. Wer davon ausgeht, dass die Bodenbildung bzw. der Trendbruch relevant ist, darf mit einem Abbau des Discounts in den nächsten 12 Monaten rechnen und darüber hinaus noch mit einem Wertzuwachs, sodass sich schlussendlich bis zum Juni 2025 eine Gewinnchance von über 25 % bietet.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu einem Turbo-Long-Schein wird ein Bonus-Cap-Zertifikat bei Unterschreitung dieser Kursschwelle nicht wertlos. Lediglich der Bonus geht flöten.

Unabhängig davon, wo der Einstieg erfolgt ist, sollte die Position glattgestellt werden, wenn die Aktie unter die hellgrüne Unterstützungszone abrutscht.

Bonus-Cap-Zertifikat auf Delivery Hero SE für eine Spekulation auf eine Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Barriere-/Bonus-Level in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Delivery Hero SE HD2CNF 20,33 14,00/26,00 20.06.2025 26,00

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.05.2024; 08:00 Uhr

