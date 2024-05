Und zwar in Italien. Der Verpackungshersteller übernimmt die Blitz LuxCo Sarl, die Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe, von Fonds des Finanzinvestors Triton. Der Kaufpreis basiert auf einem ermittelten Unternehmenswert von rund 800 Mio. Euro, dies entspricht einem bereinigten EBITDA-Multiple von rund 10. Bormioli Pharma sitzt in Italien und verfügt über 9 Produktionsstandorte in Europa. Nach der Integration soll ein neuer Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur strategischen Ausrichtung. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet aber schon heute ist die Freude groß - das Papier legt zweistellig zu!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





