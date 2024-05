Der kalifornische Spezialist für Lkw-Ladesäulen WattEV kündigt an, seine derzeitige Flotte von 36 Batterie-elektrischen Lkw bis Ende dieses Jahres auf mehr als 180 E-Lkw verschiedener Hersteller zu erweitern. Um welche Hersteller und Modelle es dabei geht, gibt WattEV in der Mitteilung jedoch nicht an. Bekannt ist, dass WattEV im Mai 2023 14 Batterie-elektrische Nikola Tre BEV für den Einsatz um den Hafen von Long Beach geordert hat. Zudem hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...