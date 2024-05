Volkswagen hat die Markteinführung seiner Elektro-Limousine ID.7 in den USA und Kanada auf unbestimmte Zeit verschoben. Volkswagen of America begründet die Entscheidung mit Blick auf das aktuelle Marktumfeld - und lässt offen, wann der ID.7 tatsächlich in die USA kommt. Dieser Schritt erfolge, "da sich die Marktdynamik weiter verändert", wie der Hersteller in einer knapp gehaltenen Mitteilung schreibt. "Volkswagen ist bestrebt, marktorientierte ...

