FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.05.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES THG PRICE TARGET TO 101 (84) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS THARISA PRICE TARGET TO 120 (130) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1565 (1425) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 390 (360) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 216 (211) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RS GROUP PRICE TARGET TO 980 (1050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MARKS & SPENCER TARGET TO 350 (315) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ASCENTIAL PLC WITH 'BUY' - PRICE TARGET 433 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS LEARNING TECHNOLOGIES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 149 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MONY GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 270 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS REACH WITH 'BUY' - PRICE TARGET 190 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS RIGHTMOVE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 745 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TRITAX BIG BOX WITH 'BUY' - PRICE TARGET 190 PENCE - GOLDMAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS PRICE TARGET TO 8100 (8300) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 310 (315) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 350 (307) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN PLACES UNILEVER ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 360 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNILEVER TO 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 5100 (3600) PENCE



- DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS AUTO TRADER GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 910 PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

