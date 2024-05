Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung ist ein sogenanntes Klimageld vorgesehen. Die Einnahmen aus dem CO2-Preis sollen so an die Bürger zurückfließen. Bisher ist es nicht in Sicht - dabei könnte es laut einer Umfrage die Akzeptanz für die Energiewende verbessern. Das Marktforschungsinstitut Innofact hat im Auftrag der Preisvergleichsplattform Verivox 1.019 Personen gefragt, wie das Klimageld ihre Einstellung zur Energiewende verändern würde. Die Befragten waren im im Alter von 18 bis 79 Jahren. ...

