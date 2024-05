Krypto News: Sealana knackt die 2,5 Millionen Dollar Marke - Der nächste BOME?

Während sich der Bitcoin-Kurs weiter um die 70.000 Dollar Marke bewegt, geht es am Meme Coin Markt weiterhin äußerst bullish zu. PEPE hat ein neues Allzeithoch erreicht und inzwischen auch die 6 Milliarden Dollar Marke überschritten und auch BONK, WIF, BOME und viele weitere große Meme Coins konnten ihren Wert in den letzten Wochen ordentlich steigern. In diesem Umfeld kommen auch zahlreiche neue Meme Coins auf, die aufgrund ihrer niedrigeren Bewertung noch deutlich größeres Gewinnpotenzial mit sich bringen. Aktuell setzen Anleger vermehrt auf Sealana ($SEAL), der inzwischen die 2,5 Millionen Dollar Marke überschritten hat.

Wird Sealana der nächste BOME?

Wer sich mit Meme Coins befasst, ist am Hype um Book of Meme (BOME) wahrscheinlich nicht vorbei gekommen. Der Entwickler hat vor dem Launch einen kurzen Presale gestartet, bei dem Anleger die Möglichkeit hatten, SOL an seine Wallet zu senden, um dafür die BOME-Token beim Launch per Airdrop zu erhalten. Ein Konzept, das sich als äußerst gewinnbringend erweisen sollte. Nur zwei Tage nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen konnten diejenigen, die am Vorverkauf teilgenommen haben, eine Rendite von mehr als 30.000 % erzielen, da der Meme Coin schon kurz nach dem Launch auf eine Marktkapitalisierung von über 1,5 Milliarden Dollar gestiegen ist.

(BOME Kursentwicklung seit dem Launch - Quelle: Dextools)

Nach dem Erfolg von Book of Meme, der die Milliarden Dollar Marke schneller als je ein Meme Coin zuvor überschritten hat, hat es nicht lange gedauert, bis neue Initial Coin Offerings auf Solana gelauncht wurden, die auch größtenteils sehr erfolgreich waren. Auch bei SLERF konnten frühe Käufer eine Rendite von mehr als 6.000 % erzielen und SLOTH hat auch erst kürzlich ein neues Allzeithoch erreicht und frühen Käufern eine extrem hohe Rendite eingebracht. Nun könnte mit Sealana ($SEAL) der nächste Coin nach dem Vorverkauf durch die Decke gehen.

Jetzt mehr über Sealana erfahren.

Sealana steigt auf 2,5 Millionen Dollar

Schon bei BOME, SLERF und SLOTH hat es früh Anzeichen gegeben, dass die Coins nach dem Launch durch die Decke gehen könnten. Auch bei Sealana ($SEAL) deutet nun einiges darauf hin. Immerhin sind im Vorverkauf bereits Token im Wert von über 2,5 Millionen Dollar verkauft worden. Auch der X-Account von Sealana hat inzwischen über 5.000 Follower aufgebaut, wodurch schnell klar wird, dass es sich hier um den nächsten großen Meme Coin auf der Solana Blockchain handeln könnte.

($SEAL Token-Vorverkauf - Quelle: Sealana Website)

Die Tatsache, dass Käufer schon vor dem Handelsstart an den Börsen Millionen in den neuen Meme Coin investieren, macht schnell deutlich, welches Potenzial hier nach dem Launch schlummert. Wer sich am Vorverkauf beteiligen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhält dafür die $SEAL-Token beim Lauch per Airdrop, wenn der Vorverkauf abgeschlossen ist. Alternativ kann auch das Widget auf der Website genutzt werden, um $SEAL mit SOL, ETH oder BNB zu kaufen. Gelingt es, den Erfolg von BOME oder SLERF zu reproduzieren, könnten frühe Käufer ihr Kapital mit $SEAL wieder innerhalb kürzester Zeit vervielfachen.

Jetzt $SEAL kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.