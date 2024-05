EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): ESG/Sonstiges

NEON EQUITY AG veranstaltet erstes "International Impact Forum" am 9. Oktober 2024 in Frankfurt



23.05.2024 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEON EQUITY AG veranstaltet erstes "International Impact Forum" am 9. Oktober 2024 in Frankfurt

Frankfurt am Main, 23. Mai 2024 - Die NEON EQUITY AG ("NEON EQUITY", ISIN: DE000A3DW408) baut ihr Engagement im Impact Investing aus und veranstaltet das "International Impact Forum (IIF)". Die Konferenz mit Fokus auf Investments, die neben finanzieller Rendite auch messbare positive ökologische und soziale Effekte haben, findet am 9. Oktober 2024 in Frankfurt am Main statt. Sie bildet den Auftakt einer Reihe weiterer geplanter Nachhaltigkeitskonferenzen in Europa und dem Mittleren Osten. In zahlreichen Paneldiskussionen, Vorträgen und Networking-Sessions werden aktuelle Impact-Trends und Entwicklungen diskutiert. Dabei werden mehr als 300 hochkarätige Gäste sowie Top-Speaker aus der nationalen und internationalen Impact-Investing-Community erwartet.

Ole Nixdorff, CFO der NEON EQUITY AG: "Ich freue mich auf das erste NEON EQUITY Impact Forum im Herbst. Wir wollen damit einen Ort für eine aktive Diskussion über Nachhaltigkeits- und Impact-Themen und eine Vernetzung der Community schaffen. Die Veranstaltung wird nach dem erfolgreichen Start in Frankfurt in Serie gehen und soll in weiteren Top-Metropolen in Europa und dem Mittleren Osten stattfinden. Die starke internationale Ausrichtung macht unsere Veranstaltung einzigartig - wir freuen uns, dass wir bereits zahlreiche Zusagen von erstklassigen Teilnehmern und Speakern haben."

Ein detailliertes Programm des International Impact Forums mit Bekanntgabe der Speaker wird in den kommenden Wochen auf der Website zur Verfügung stehen: https://internationalimpactforum.com/

Dort kann auch die Anmeldung zur Konferenz erfolgen.

Über NEON EQUITY

Die NEON EQUITY AG investiert in ESG-konforme Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist NEON EQUITY einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende Impact-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. NEON EQUITY verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

23.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com