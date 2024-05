EQS-News: César Nieto / Schlagwort(e): Expansion

Die César Nieto Group - ein Unternehmen, dessen Grundprinzipien auf Tradition und gastronomischer Exzellenz bauen - freut sich, die Expansion ihrer Produkte auf den deutschen Markt zu verkünden. Mit einer mehr als einhundertjährigen Geschichte hat sich die César Nieto Group als Referenzwert für in Spanien hausgemachte iberische Schinken und Wurstwaren etabliert. Nun möchte das Unternehmen seine exquisite Produktpalette auch dem deutschen Gaumen näher bringen. 1895 wurde die César Nieto Gruppe von Ildefonso Nieto gegründet, einem visionären Viehhändler und Pionier auf dem Gebiet der iberischen Schweineindustrie im spanischen Ort Guijuelo. Seinen hohen Anspruch an Qualität und Authentizität hat das Unternehmen seitdem beibehalten. Die César Nieto Group ist stolz, durchdacht entwickelte Produkte anzubieten, bei deren Herstellung das Fleisch von iberischen Bellota-Schweinen verarbeitet wird. Die Tiere werden in den Ausläufern der Sierra de Gredos gezüchtet, bekommen nur natürliches Futter und werden im Hinblick auf Tierschutz unter optimalen Bedingungen gehalten. Die Verpflichtung des Unternehmens zur Nachhaltigkeit sowie der Respekt gegenüber der Umwelt spiegeln sich in jedem Produkt von César Nieto wider. "Wir freuen uns sehr, den einzigartigen Geschmack des iberischen Schinkens von Spanien nach Deutschland zu bringen", so der CEO Laut Daten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft haben die Importe von Fleischprodukten in Deutschland in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dabei ist auf Seiten der Verbraucher vor allem die Nachfrage nach regionalen, qualitativ hochwertigen Produkten angestiegen. In diesem Zusammenhang sind die Produkte der César Nieto Gruppe eine einzigartige Option für alle, die authentische spanische Gastronomie in Deutschland genießen wollen. Mit einem internationalen Versandsystem sowie einem personalisierten Kaufprozess bietet César Nieto seinen deutschen Kunden niederschwelligen Zugang zu einer breiten Palette an Premium-Produkten. Und egal ob es sich nun um den emblematischen iberischen Schinken oder um leckere Wurstwaren handelt: Jedes Produkt, das im Online-Shop erhältlich ist, ist das Resultat der Arbeit von fünf Generationen, die sich Leidenschaft und Exzellenz verschrieben haben. Laut dem Ernährungsreport 2021 des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung sind Geschmack und Qualität für den deutschen Verbraucher ausschlaggebend bei der Auswahl von Fleischprodukten. Darüber hinaus steigt das Interesse an regionalen und ökologischen Produkten an. Vor diesem Hintergrund ist die César Nieto Group stolz auf ihre authentischen Waren, die mit natürlichen Zutaten sowie nach traditionellen spanischen Methoden produziert wurden. "Wir freuen uns, unsere qualitativ hochwertigen Produkte in deutsche Haushalte und auf deutsche Tische zu bringen", so der CEO von César Nieto. "Wir freuen uns, unsere qualitativ hochwertigen Produkte in deutsche Haushalte und auf deutsche Tische bringen", erklärt der Geschäftsführer der César Nieto Group Das Angebot der César Nieto Group umfasst eine breite Palette an iberischen Schinken und Wurstwaren, die unter höchsten Qualitätsstandards entwickelt wurden und einen unvergleichlichen Geschmack haben. Egal ob der berühmte spanische Schinken oder die aromatische spanische Chorizo, die Produkte der César Nieto Group sind die perfekte Option für jeden gastronomischen Anlass. Angesichts der steigenden Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Fleischprodukten in Deutschland ist die César Nieto Group bereit, die Wünsche und Bedürfnisse deutscher Verbraucher zu erfüllen und sich zu einer Referenz auf dem Markt zu entwickeln. Das Unternehmen hofft, starke Beziehungen mit Distributoren und Einzelhändlern in Deutschland knüpfen zu können und Kunden im ganzen Land exzellente Produkte anbieten zu können. Das jahrelange Engagement und die Bemühungen der Familie Nieto haben handgemachte Produkte von außergewöhnlicher Qualität hervorgebracht. Die Leidenschaft von fünf Generationen führt zum Erfolg eines Unternehmens, das an sich den Anspruch hat, jeden Tag an der Verbesserung seiner Produkte zu arbeiten.

