Boston (www.anleihencheck.de) - "Länger höher" oder "Back to Normal"? Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management wirft einen Blick auf die aktuelle Zinsentwicklung und die Vorteile von Anleihen in der derzeitigen Marktphase:Die zehnjährigen US-Zinsen hätten im Zeitraum von Januar 2000 bis zur globalen Finanzkrise 2008 im Durchschnitt bei 4,59 Prozent gelegen. Auf diesem Niveau befinde man sich auch jetzt wieder - mehr oder weniger. Im Gegensatz dazu hätten die zehnjährigen US-Zinsen in der Zeit nach der Finanzkrise im Durchschnitt bei nur 2,2 Prozent gelegen. Dieser ziemlich große Unterschied sei die Folge der jahrelangen lockeren Geldpolitik. ...

