Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der UniGlobal Dividende A Fonds (ISIN LU1570401114/ WKN A2DMRE) ist ein internationaler Aktienfonds, der in dividendenstarke Unternehmen investiert, so die Experten von Union Investment.Nur Unternehmen mit einem etablierten Geschäftsmodell und guter Ertragskraft seien in der Lage, hohe und stabile Dividendenzahlungen zu leisten. In einem komplexen und mehrstufigen Prozess wähle das Fondsmanagement gezielt einzelne Titel aus. Der Kern des Portfolios bestehe aus rund 60 bis 80 Titeln. Diese Konzentration bringe unterschiedliche Vorteile mit sich, die sich in der Wertentwicklung von UniGlobal Dividende A widerspiegeln würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...