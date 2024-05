Alpitronic will ab dem kommenden Jahr ein Megawatt-Ladesystem für E-Lkw anbieten. Das kündigte Philip Senoner, der Chef des italienischen Hardware-Herstellers, auf dem "E.ON Drive Summit" in München an. Die neue Generation von Hochleistungs-Ladesäulen für Lkw soll bei E.ON-Kunden getestet und Anfang 2025 auf den Markt kommen. Viele Details, etwa die mögliche Ladeleistung und der Name des Produkts, sind noch nicht bekannt. Dem Südtiroler Unternehmen ...

