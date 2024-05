In der heutigen Folge des Gebert-Indikators blicken wir einmal in die Vergangenheit. Wie hat sich der Dow Jones, die US-Staatsanleihe, aber auch verschiedene Rohstoffe in Zeiten starker Inflation verhalten? Gibt es einen klaren Rhythmus, den man auch auf die Zukunft anwenden kann? Ein möglicher Indikator ...