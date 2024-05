Nvidias überzeugt mit starker Prognose und kündigt Aktiensplit an

Werbung







Der Halbleiterhersteller Nvidia konnte die Wall Street im Zuge des KI-Booms mit den jüngsten Quartalsprognosen erneut überzeugen. Angesichts dieses Höhenflugs kündigte der Konzern einen Aktiensplit an.



Die Geschäfte des Chip-Herstellers laufen prächtig und besser als gedacht. Der Spezialist für Halbleiter für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatz von mehr als 28 Milliarden Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von 262 Prozent. Der Nettogewinn stieg sogar um 600 Prozent auf rund 14,9 Milliarden Dollar. Insbesondere die weiterhin hohe Nachfrage nach den GPU-Chips von Nvidia ist nach wie vor ungebrochen. Mit einem Anteil von über 80 Prozent am Markt für KI-Chips befindet sich Nvidia in einer guten Position, da das Unternehmen sowohl der größte Befähiger als auch der größte Nutznießer des KI-Booms ist. Die hohe Leistung der Chips von Nvidia macht sie in den heutigen KI-Rechenzentren schwer ersetzbar. Zu diesem enormen Vorsprung trägt unter anderem auch das firmeneigene CUDA-Software-Framework bei, das Entwickler zur Programmierung der KI-Prozessoren verwenden. Neben den positiven Quartalsaussichten gab das Unternehmen aus Santa Clara, Kalifornien bekannt, dass es Anfang Juni einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 durchführen wird. Aktionäre erhalten demnach pro Aktie neun zusätzliche Stammaktien. Zudem verkündete das Unternehmen, seine vierteljährliche Dividende um 150 Prozent auf 0,10 Dollar pro Aktie zu erhöhen. Die erhöhte Dividende ist äquivalent zu 0,01 Dollar pro Aktie nach dem Aktiensplit und wird voraussichtlich am 28. Juni 2024 an die Aktionäre ausgezahlt. Die Aktien von Nvidia stehen vorbörslich rund 6 Prozent höher.









