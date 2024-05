Wo lohnt es sich besonders, in Immobilien zur Vermietung zu investieren? ImmoScout24 hat ausgewertet, wie hoch die Brutto-Mietrendite für Neubau- und Bestandswohnungen in den Metropolen hierzulande ausfällt und wo es bundesweit die höchste Mietrendite gibt. Infolge des Zinsanstiegs sind die Kaufpreise derzeit noch reduziert, wohingegen die Mieten vor allem in den größten Städten immer weiter zulegen. Die Spanne zwischen Kauf- und Mietpreisen verringert sich. Bei der Frage, ob man jetzt in Immobilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...