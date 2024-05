München (ots) -Mit den Übertragungen vom Finaltag der Amateure beginnt am kommenden Samstag, 25. Mai, um 11:30 Uhr ein umfangreiches Fußball-Wochenende in der ARD. Bis 19:00 Uhr zeigt Das Erste an dem Tag insgesamt vier Live-Konferenzen mit den Final-Partien aus den verschiedenen Landespokalen. Parallel gibt es viele der Begegnungen komplett live und kommentiert im Stream bei sportschau.de und in der ARD Mediathek.Im Anschluss geht es direkt mit Fußball weiter: Im DFB-Pokalfinale treffen in Berlin der Deutsche Meister Bayer 04 Leverkusen und Zweitligist 1. FC Kaiserlautern aufeinander. Esther Sedlaczek moderiert die Partie gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger, Reporter ist Gerd Gottlob. "Die 'Roten Teufel' reisen zwar als Underdog an, haben sich aber sicher vorgenommen, den Pokal nicht kampflos herzugeben. Und seit Donnerstagabend weiß man, dass Leverkusen in dieser Saison nicht unbesiegbar ist, es wird also ein spannender Abend", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.Ab ca. 22:30 Uhr gibt es am Samstagabend dann im Ersten zur Einstimmung auf die Fußball-EM in Deutschland, die in knapp drei Wochen beginnt, alle vier Folgen der Doku-Serie "Wir Weltmeister: Abenteuer Fußball-WM 2014" (NDR). Mit noch nie erzählten Geschichten und emotionalen Archivbildern lässt die vierteilige Serie den letzten großen Triumph in der deutschen Fußballgeschichte noch einmal lebendig werden. Die Autoren Martin Roschitz und Sven Kaulbars waren selbst als ARD-Reporter bei der WM 2014 dabei. Zehn Jahre später reisen sie ihren Erinnerungen hinterher. Mit ihnen unterwegs: Weltmeister Benedikt Höwedes, der Protagonist dieser spannenden Serie. Die Doku-Serie gibt es seit 22. Mai bereits exklusiv in der ARD Mediathek zu sehen. (https://www.ardmediathek.de/serie/wir-weltmeister-abenteuer-wm-2014/staffel-1/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3dpci13ZWx0bWVpc3Rlcg/1)Am Sonntag überträgt die ARD dann ab 15:30 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek die Saisonfeier aus Leverkusen: Bayer 04 Leverkusen feiert mit den Fans und der Stadt die erstmalige Deutsche Meisterschaft und damit auch gleichzeitig den ersten Titel seit 31 Jahren. Eventuell kommt am Samstagabend auch noch der Pokalsieg hinzu. Claus Lufen moderiert die Live-Übertragung aus Leverkusen, Benedikt Brinsa ist der Reporter. Jürgen Bergener sammelt Stimmen von der Mannschaft live im Corso.Das ARD-Sport-Wochenende rundet ab 19:15 Uhr die "Sportschau" aus Köln ab. Neben den Fußball-Themen, die das Wochenende und die Woche zu bieten hatten, gibt es hier aber auch anderen Sport: U. a. steht das Handball European League-Finale an, bei dem auf jeden Fall eine deutsche Mannschaft antritt, und auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat noch Chancen, im Finale an dem Tag dabei zu sein. Die Sonntag-"Sportschau" wird von Michael Antwerpes moderiert.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5785491