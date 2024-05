Münster (ots) -Es ist eine echte EM-Premiere: Mit der Fußball Europameisterschaft hält auch der neue Standard Bluetooth® Low Energy (LE) Audio Einzug in immer mehr Haushalte. So können Träger moderner Hörgeräte genau wie Nutzer neuester Kopfhörer die Spiele der Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) erstmals in völlig neuer Audio-Qualität erleben. Smarte Hörgeräte wie das ReSound Nexia übertragen parallel zum TV-Signal auch die Umgebungsgeräusche. So sind individuelles Streaming und Gespräche mit anderen Zuschauern gleichzeitig möglich. Hörgeräte-Hersteller GN Hearing ermöglicht Hörakustikern während der EM den Einsatz von Auracast im Fachgeschäft. Interessenten können dort gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten die Spiele der Europameisterschaft 2024 live erleben - mit neuesten Hörgeräten und mit dem neuen Bluetooth® LE Audio.Beim Fernsehen gut zu hören und zu verstehen, ist auch mit neuesten Hörgeräten immer noch eine Herausforderung. Das liegt nicht nur an der oft ungünstigen Audio-Wiedergabe der TV-Systeme. Obendrein muss man einen Mix aus Sprache, Hintergrundgeräuschen und Musik verarbeiten. Um die Herausforderung zu meistern, wird das Volumen erhöht - was schnell zum Verdruss bei anderen Zuschauern führt, denen die Pegel zu laut sind. - "Bei Fußballspielen im TV wirken sich die Schwierigkeiten sogar besonders stark aus", so Hans-Christina Drechsler, Leiter Audiologie & Produkt-Marketing beim führenden Hörgeräte-Hersteller GN. "Einerseits der anspruchsvolle Mix aus Fan-Gesängen, Geräuschen und Sprache, andererseits der Wunsch, die Spiele gemeinsam mit anderen zu erleben, also nicht wie unter Kopfhörern."Als technologischer Vorreiter für Hörgeräte-Vernetzung ist GN seit jeher führend bei Wireless-Anbindungen zwischen smarten Hörgeräten und TV-System. Pünktlich zur EM in Deutschland kann nun im Hörakustik-Fachhandel ein weiterer Meilenstein für drahtlose TV-Übertragung erlebt werden: Mit den Hörgeräten ReSound Nexia und Beltone Serene, den weltweit ersten Hörgeräten mit Bluetooth® LE Audio, sowie mit dem kleinen TV-Streamer+ können die Spiele der Europameisterschaft in individuell passender Lautstärke, mit besserer Audio-Qualität, einem um 50 Prozent reduzierten Stromverbrauch sowie verringerter Latenz empfangen werden. Dennoch hört man die Spiele keinesfalls isoliert, sondern kann das akustische Umfeld, Familie und Freunde, uneingeschränkt wahrnehmen, gemeinsam den Spielverlauf diskutieren oder das ersehnte Tor bejubeln.TV-Streamer+ und smarte Hörgeräte geben Vorgeschmack auf die neue Ära der Audio-Vernetzung"Bluetooth® LE Audio wird für uns alle ganz neue Möglichkeiten eröffnen", so Hans-Christian Drechsler. "Dieser Standard löst das bisherige Bluetooth® Classic ab, das uns seit über 20 Jahren begleitet. Das neue Bluetooth® wurde seit 2013 in Kooperation mit bekannten großen Unternehmen der Consumer-Electronics- sowie auch mit der Hörgeräte-Industrie entwickelt. Es bietet Nutzern kompatibler Hörgeräte, Earbuds oder Kopfhörer noch bessere Audioqualität, deutlich geringeren Stromverbrauch und weitere Vorteile. Wichtige neue Funktion ist zudem Auracast Broadcasting, das vernetztes Hören im öffentlichen Raum, in Flughäfen, Kinos oder Konferenzen, auf ein neues Level hebt."Einen Vorgeschmack auf die neue Ära der Audio-Vernetzung können Fußballbegeisterte bereits in den Tagen der Europameisterschaft erhalten. Hörgeräte-Hersteller GN Hearing ermöglicht Hörakustikern während der EM den Einsatz von Auracast im Fachgeschäft. Der kleine, Auracast-fähige TV-Streamer+ sendet direkt in bis zu zwölf Geräte. Dafür muss er lediglich an der Rückseite des Fernsehers aufgesteckt werden; die Kopplung der Hörgeräte mit dem Streamer ist einfach und kann für alle Zuschauer gleichzeitig erfolgen. Untersuchungen zeigen, dass der Streamer das Verstehen von Sprache beim Fernsehen um 56 Prozent verbessert(1)."Für uns ist die Europameisterschaft nicht nur mit Blick auf die Spielergebnisse spannend", so Drechsler. "Sehr gespannt sind wir auch, wie die Live-Übertragungen mit dem neuen Bluetooth® erlebt werden. Und wir freuen uns, dass die Nutzer unserer Hörgeräte zu den ersten gehören, die vom neuen Standard profitieren. Bei der Etablierung von Bluetooth® LE Audio haben wir gemeinsam mit vielen unserer Partner im Hörakustik-Fachhandel schon jetzt eine Vorreiterrolle übernommen."1 - siehe Jespersen et al (2024); im Vergleich zum Hören über die TV-Lautsprecher wird bei Verwendung des TV-Streamer+ eine Verbesserung der Spracherkennung um 56% erreicht.Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804Redaktioneller Hinweis:Als weltweit führende Hörgeräte-Marken bestimmen ReSound und Beltone die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörgeräte-Akustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.