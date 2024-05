DB Schenker ziert sich nicht, wenn es darum geht, neue Elektro-Modelle oder -Prototypen auf unterschiedlichen Streckenprofilen auszuprobieren. In neuesten Testläufen erprobt der Konzern nun den elektrischen Schwerlast-Lkw R450e von Scania erstmals überhaupt im Fernverkehr sowie den erst frisch serienreifen Volta Zero in Oberösterreich. Zunächst zum Scania-Lkw: DB Schenker schickt den bis zu 64 Tonnen schweren und 24 Meter langen R450e auf eine seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...