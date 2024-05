Hallo zum "eMobility update"! Die Sendung wird Ihnen präsentiert von tesa, Ihrem Partner für technische Klebelösungen in der Batterie! In den nächsten Minuten zeigen wir Ihnen die Weltpremiere des Kia EV3, einen Wasserstoff-Supersportwagen von Hyundai sowie den VW Golf 8 als Plug-in-Hybrid. Und eine kuriose Story haben wir am Schluss auch noch im Gepäck. 1 - Aufgefrischter VW Golf 8 als Plug-in-Hybrid bestellbarDer aufgefrischte VW Golf 8 kann ab ...

