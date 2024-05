DJ MARKT USA/Wall Street etwas fester erwartet - Nvidia im Fokus

Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,5 Prozent zu. Im Fokus steht vor allem die Aktie von Nvidia, nachdem der Chipriese mit seinen Erstquartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen des Marktes übertroffen und zudem einen optimistischen Ausblick gegeben hat. Vorbörslich geht es für die Titel um 6,7 Prozent kräftig nach oben. Im Gefolge legen auch Sektorwerte wie Micron (+3,0%) und AMD (+2,7%) deutlich zu. Die Aktien von Intel (+0,5%) und Texas Instruments (+0,4%) hinken indessen etwas hinterher.

Etwas getrübt wird das Sentiment von den anhalten Sorgen der US-Notenbanker über die hartnäckige Inflation in den USA. Wie aus dem Protokoll der jüngsten Zinssitzung am Mittwoch ersichtlich wurde, sprachen sich die Fed-Vertreter dafür aus, die Zinsen länger als zuvor erwartet auf einem hohen Niveau zu belassen, um die Inflation weiter einzudämmen. Einige Fed-Vertreter hatten sogar weitere Zinserhöhungen erwähnt, falls die Inflation dies rechtfertige. Dies hatte sich aber bereits angedeutet, nachdem zuletzt einige Notenbanker am Markt aufgekommene Zinssenkungshoffnungen Dämpfer verpasst hatten.

Konjunkturseitig werden noch vor Handelsbeginn der Chicago Fed National Activity Index für April veröffentlicht und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Kurz nach der Startglocke stehen dann noch die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen sowie für das verarbeitende Gewerbe beide für Mai auf der Agenda. Veröffentlicht werden zudem Daten zu den Neubauverkäufen für April.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2024 06:27 ET (10:27 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.