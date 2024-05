Ecograf gewinnt AngloGold Ashanti für US$ 9,0 Mio. Farm-In für Golden Eagle Projekt

EcoGraf Limited (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQB: ECGFF) hat mit dem viertgrößten Goldförderer der Welt, AngloGold Ashanti Plc (NYSE: AU; JSE: ANG), eine verbindliche Farm-In-Vereinbarung für sein nicht zum Kerngeschäft gehörendes Golden Eagle Projekt in Tansania abgeschlossen. Die Vereinbarung, die formal zwischen den jeweiligen Tochtergesellschaften Innogy Limited (Ecograf) und der tansanischen AngloGold Ashanti Holdings plc geschlossen wurde, sieht vor, dass AngloGold innerhalb von 5 Jahren bis zu US$ 8,9 Mio. (A$13,4 Mio.) in das Goldprojekt investiert, um 70 Prozent der Projektanteile zu erwerben. Die Partner haben vereinbart, dass AngloGold vorab eine Zahlung in Höhe von 100.000 US-Dollar an Innogy leistet, sobald die tansanische Bergbaukommission die Schürfgenehmigungen für das Golden Eagle-Projekt erteilt. Außerdem hat sich AngloGold zu Mindestausgaben in Höhe von 0,9 Mio. US$ innerhalb von zwei Jahren verpflichtet. Erst danach könnte AngloGold von der Farm-in-Vereinbarung zurücktreten. AngloGold ist Eigentümer der größten Goldmine Tansanias, der Geita-Goldmine mit 9,9 Mio. Unzen. Das Projekt Golden Eagle ist Teil des neuen Explorationsportfolios von AngloGold in Tansania, da das Unternehmen die Exploration in diesem Land wieder aufnimmt.

Das Golden Eagle Projekt befindet sich am östlichen Rand des Weltklasse-Goldvorkommens (+70 Mio. Unzen Gold) der Lake Victoria Goldfields im selben strukturellen Korridor wie die historische Goldmine Golden Pride (3,4 Mio. Unzen Gold), die von Resolute Mining Limited betrieben wurde. Das Projekt Golden Eagle hat eine Gesamtfläche von 578 km². Vor allem umfasst es die direkte, interpretierte nordöstliche Fortsetzung der Banded Iron Formation (BIF), die die hochgradige Goldlagerstätte Winston beherbergt, die Bohrabschnitte von 16 m mit 55,23 g/t Gold aus 116 m2 ergab. Geologen sehen in dem Projekt ein erhebliches Potenzial für die Entdeckung von Weltklasse-Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen.

Im Rahmen früherer Explorationsarbeiten wurden innerhalb der Lizenzen des Golden-Eagle-Projekts umfangreiche Prospektionsaktivitäten durchgeführt, die eine beträchtliche Anzahl von Goldzielen und Explorationsmöglichkeiten ergaben. Mehrere äußerst aussichtsreiche, noch nicht erprobte Goldvorkommen sowie Scherungszonen und Verwerfungen durchschneiden die BIF-Einheiten des Projekts Golden Eagle.

EcoGraf Managing Director, Andrew Spinks, kommentierte: "Die Golden Eagle-Farm-In-Vereinbarung mit AngloGold Ashanti, dem viertgrößten Goldförderer der Welt, beweist die hohe technische Qualität der Innogy-Vermögenswerte und ist ein weiterer Vertrauensbeweis für die Bergbauindustrie in Tansania. Wir freuen uns darauf, dass AngloGold Ashanti sein Fachwissen im Bereich der Goldexploration bei Golden Eagle einbringen wird, da das Unternehmen auf der Suche nach einer weiteren Tier-1-Goldlagerstätte ist, die seinen bestehenden Betrieb in Geita in Tansania ergänzt. Diese Vereinbarung bietet unseren Aktionären einen Weg zur Realisierung von Werten aus den nicht zum Kerngeschäft gehörenden Mineralien von EcoGraf eröffnet. Sie bietet unseren Aktionären die Möglichkeit, vom steigenden Goldpreis zu profitieren, während sich das Unternehmen auf die Entwicklung seines Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt konzentriert."