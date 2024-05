DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Nvidia und PMIs im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichtem Plus zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagmittag. Der DAX steigt um 0,3 Prozent auf 18.731 Zähler, der Euro-Stoxx-50 um 0,4 Prozent auf 5.046 Punkte. Nach den starken Quartalszahlen vom US-Vorzeigewert für die Tech- und KI-Branche, Nvidia, ist auch in Europa vor allem der Technologiesektor gesucht und legt 1,3 Prozent zu. Einzeltitel aus der Branche wie Infineon und ASML steigen mit dem Sektor.

Die fehlende Euphorie erklären Händler mit dem Abwarten auf die ersten US-Kurse von Nvidia. Vorbörslich deutet sich dort ein Plus von über 6 Prozent an. Da das Zugpferd der KI-Rally sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Markterwartungen geschlagen hat, werden marktbreite Kursgewinne in den USA erwartet.

Frische Einkaufsmanagerindizes mit gemischten Signalen

Dazu wurden neue Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Mai rund um den Globus veröffentlicht. Sie fielen allerdings uneinheitlich aus. Für Deutschland verbessern sich die Signale vor allem in der Industrie von tiefroten 42,5 auf nunmehr 45,4 und legen eine beginnende Konjunkturerholung nahe. Sorgen macht allerdings der wichtige Dienstleistungs-PMI für Frankreich. Er dreht von 51,3 im Vormonat wieder zurück in den Schrumpfungsbereich mit 49,4 Punkten. Auch andere europäische Länder senden keine klaren Signale. Gewartet wird nun mit Spannung auf die PMIs für die USA am Nachmittag.

Auch der Unterton im Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Vorabend wird zwiespältig aufgenommen. Diesem ist zu entnehmen, die Fed-Vertreter glauben, dass sie die Zinsen noch länger als zuvor erwartet auf dem aktuell hohen Niveau halten müssen, nachdem die Daten zur Inflation im vergangenen Monat zum dritten Mal in Folge enttäuschend ausgefallen waren.

Das Vorziehen der britischen Neuwahlen auf den 4. Juli spielt an den Märkten keine Rolle.

Gerresheimer trotz Zukauf gesucht

Bis auf das klare Plus der Tech-Branche pendeln viele Sektoren um die Nullinie. Nur der Versorger-Index fällt um 2,2 Prozent. Grund ist hier ein Kurseinbruch von 10 Prozent bei National Grid in London. Die Geschäftszahlen bewegen sich laut Citigroup im Rahmen der Erwartungen. Anleger stören sich aber an den geplanten Investitionen in den kommenden Jahren von 60 Milliarden Pfund. Diese sollen neben Vermögensverkäufen auch durch eine Kapitalerhöhung von 7 Milliarden Pfund finanziert werden.

Bei Gerresheimer geht es um 11 Prozent nach oben trotz einer Akquisition in Italien. Der Verpackungshersteller übernimmt die Blitz LuxCo Sarl, die Holdinggesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe. Der Kaufpreis von rund 800 Millionen Euro wird im Handel als gut eingestuft. Zudem solle Blitz ab dem ersten Jahr einen positiven Ergebnisbeitrag leisten.

Auch für CTS Eventim geht es nach Erstquartalszahlen um 10,4 Prozent nach oben. Der Ticktetverkäufer profitiert weiter von der Verteuerung von Konzert- und Veranstaltungstickets seit dem Corona-Ende. Daher konnten der Gewinn von 92 Millionen Euro eine Prognose von 84 Millionen Euro klar übertreffen.

Bei Julius Bär geht es in der Schweiz um 2,3 Prozent höher. Trotz schwächer Neumittelzuflüsse spricht JP Morgan von einer starken operativen Entwicklung.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.046,27 +0,4% 21,10 +11,6% Stoxx-50 4.522,76 +0,4% 19,77 +10,5% DAX 18.733,21 +0,3% 53,01 +11,8% MDAX 27.308,88 +0,6% 162,78 +0,6% TecDAX 3.458,13 +0,2% 5,93 +3,6% SDAX 15.172,53 +0,3% 40,74 +8,7% FTSE 8.369,44 -0,0% -0,89 +8,8% CAC 8.108,32 +0,2% 16,21 +7,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,55 +0,02 -0,02 US-Zehnjahresrendite 4,42 -0,00 +0,54 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:52 Uhr Mi, 17:17 % YTD EUR/USD 1,0846 +0,2% 1,0825 1,0833 -1,8% EUR/JPY 169,98 +0,2% 169,67 169,60 +9,2% EUR/CHF 0,9909 +0,0% 0,9901 0,9907 +6,8% EUR/GBP 0,8523 +0,1% 0,8508 0,8516 -1,8% USD/JPY 156,70 -0,0% 156,72 156,55 +11,2% GBP/USD 1,2727 +0,1% 1,2723 1,2721 +0,0% USD/CNH (Offshore) 7,2517 -0,0% 7,2549 7,2541 +1,8% Bitcoin BTC/USD 69.674,34 +0,3% 69.310,46 69.974,07 +60,0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,24 77,57 +0,9% +0,67 +7,9% Brent/ICE 82,55 81,90 +0,8% +0,65 +8,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,645 34,77 +2,5% +0,88 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.365,04 2.378,47 -0,6% -13,43 +14,7% Silber (Spot) 30,53 30,78 -0,8% -0,24 +28,4% Platin (Spot) 1.034,30 1.040,00 -0,5% -5,70 +4,3% Kupfer-Future 4,82 4,84 -0,5% -0,03 +23,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/err

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2024 06:47 ET (10:47 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.