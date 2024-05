Taipei (ots/PRNewswire) -Während der COMPUTEX 2024-Ausstellung vom 4. bis 7. Juni wird Mnemonic Electronic Co., Ltd. (im Folgenden als Mnemonic bezeichnet), die taiwanesische Tochtergesellschaft von Longsys, eine Reihe von SSD-Produkten mit hoher Kapazität unter dem Motto "Embracing the Era of High-capacity SSDs" (Die Ära der SSDs mit hoher Kapazität einleiten) vorstellen und Lösungen für globale Nutzer von SSD-Produkten mit hoher Kapazität anbieten.Zu den von Mnemonic vorgestellten Produkten mit hoher Speicherkapazität gehören die Enterprise-NVMe-SSDs der Serie ORCA 4836 und die Enterprise-SATA-SSDs der Serie UNCIA 3836. Diese Produkte sind mit dem neuesten 128-Layer-TLC-NAND-Flash-Speicher in Enterprise Qualität ausgestattet und bieten hohe Leistung, niedrige Latenz, einstellbaren Stromverbrauch und hohe Zuverlässigkeit bei Speicherlösungen für Enterprise Anwendungen wie Server, Cloud Computing und Edge Computing mit einer maximalen Kapazität von bis zu 7,68 TB.Neben SSDs werden auch hochstabile Speicherprodukte in Enterprise Qualität wie 96GB DDR5 RDIMM und 192GB CXL 2.0 Speichererweiterungsmodule vorgestellt. Diese Produkte unterstützen das Pooling und die gemeinsame Nutzung von Speichern, um die wachsenden Anforderungen an die Datenverarbeitung zu erfüllen.Mit Blick auf Industrieanwendungen führt Mnemonic auch hochleistungsfähige Speicherprodukte in Industriequalität ein, die für KI-PCs und HPC geeignet sind, darunter 4TB/8TB PCIe Gen 4*4 M.2 2280 SSDs, 4TB XP2300 PCIe Gen4 SSDs, 2TB XP2200 PCIe Gen4 BGA SSDs, die Hochleistungs-PC- und Laptop-Kunden eine größere Auswahl an Speicheroptionen bieten.Zu den auf der Messe vorgestellten Produkten gehören unter anderem die Mnemonic MS90 8TB SATA SSD, FORESEE 512GB QLC eMMC, LPCAMM2, CXL 2.0 AIC Speichererweiterungsmodule.Die Mnemonic MS90 8TB SATA SSD unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu 6 Gb/s (Gen3) über die SATA-Schnittstelle, mit Abwärtskompatibilität zu Gen1 und Gen2. Sie unterstützt außerdem verschiedene Modi mit geringem Stromverbrauch und eignet sich daher für Anwendungen wie Near-Line-HDD-Austausch, Überwachung und Hochgeschwindigkeits-Schienensysteme.Die 512GB QLC eMMC verwendet fortschrittliche Prozesse mit höherer Dichte und ist mit dem hauseigenen WM6000 Controller Chip von Longsys ausgestattet. Sie werden in Longforce Suzhou verpackt und können in den gängigsten intelligenten Geräten wie Smartphones eingesetzt werden.Die neue Form des Speichers, LPCAMM2, umfasst die neuesten LPDDR5/5x-Chips und kann so die Lücke zwischen mobilem DRAM und PC-Anwendungen schließen. Er eröffnet neue Designmöglichkeiten für Anwendungen, die hohe Frequenzen, einen geringen Stromverbrauch und ein kompaktes Gehäuse erfordern, und eignet sich für KI-Terminals, kommerzielle Geräte und ultradünne Notebooks.Das CXL 2.0 AIC-Speichererweiterungsmodul ist in einer PCIe-Add-in-Card (AIC) voller Höhe und Länge mit 8 DDR4-RDIMM-Steckplätzen untergebracht. Die Speicherkapazität kann auf bis zu 512 GB erweitert werden und unterstützt Direct-Plug-Speicher-Pooling für Server-Cluster mit mehreren Rechenknoten und Direktverbindungen für Speicherpools.Mnemonic geht davon aus, dass im Zeitalter der künstlichen Intelligenz der Bedarf an massiver Rechenleistung zunehmen wird, so dass die Speicherkapazität eine wichtige Rolle spielen wird. Die stromsparenden, hochkapazitiven und effizienten Kühlspeicherprodukte sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in verschiedene Anwendungsszenarien integrieren lassen, insbesondere in Server und KI-Terminals.Longsys ist ein börsennotiertes Unternehmen (301308.SZ) mit Sitz in Shenzhen, China, das sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Verpackungsprüfung, der Herstellung und dem Vertrieb von Halbleiter-Speicherprodukten beschäftigt. Das Unternehmen hat Kernkompetenzen in den Bereichen Speicherchip-Design, Controller-Chip-Design, Firmware-Algorithmus-Entwicklung, Verpackungstests und Produktionsherstellung entwickelt und bietet Lösungen für Consumer-Grade-, Enterprise-Grade-, Automotive-Grade-, Industrial-Grade-Storage- und Industrie-Storage-Software- und Hardware-Anwendungen. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beträgt die Marktkapitalisierung von Longsys rund 5,225 Mrd. USD. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz auf ca. 1,427 Mrd. USD, und im ersten Quartal 2024 lag der Umsatz von Longsys bei ca. 616 Mio. USD, mit einem Wachstum von 200,54 % gegenüber dem Vorjahr, was eine rasante Wachstumsdynamik zeigt (Datenquelle: Jahresbericht 2023).Mnemonic vertreibt alle B2B-Speicherprodukte von Longsys in Asien und Europa und bietet lokalen Vertriebs- und Kundendienstsupport für diese Produkte. Gegenwärtig sind die Produkte in vier Hauptproduktlinien unterteilt: eingebettete Speicher, Solid-State-Laufwerke (SSDs), mobile Speicher und Speichermodule, die sowohl im Verbraucher- als auch im Industriebereich eingesetzt werden. Die Speicherlösungen des Unternehmens finden breite Anwendung in Smartphones, Smart-TVs, Tablets, Computern, Kommunikationsgeräten, tragbaren Geräten, dem Internet der Dinge (IoT), der Sicherheitsüberwachung, industriellen Steuerungen, der Automobilelektronik und anderen Industrien sowie in der persönlichen mobilen Speicherung.Um eine qualitativ hochwertige Kommunikationsumgebung zu schaffen und die Erfahrung der Besucher zu verbessern, wird Mnemonic eine Meet-and-Greet-Session am Stand veranstalten. Der Stand befindet sich in Raum 535, 5. Stock, Gebäude 1, Nangang Exhibition Center, Nr. 32, Abschnitt 1, Nangang Road, Taipei City. Wir laden Fachleute aus der Branche ein, die innovative Produktpalette von Mnemonic zu erkunden und sich von realen Anwendungsszenarien zu überzeugen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen auf der Messe die Zukunft des Speichers zu erkunden und die Ära der SSDs mit hoher Kapazität zu begrüßen.[Adresse der Veranstaltung] Raum 535, 5. Stock, Gebäude 1, Nangang Exhibition Center, Nr. 32, Abschnitt 1, Nangang Road, Taipei City[Veranstaltungszeit] 4. bis 7. Juni, 9:00-18:00Wir laden Sie ein, unsere Website www.twmnemonic.com zu besuchen oder uns per E-Mail sales@twmnemonic.com zu kontaktieren, um mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen zu erfahren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2419051/KV_V4_20240426_BM.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2419052/1080x1920.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/computex-2024-vorschau--aufbruch-in-die-ara-der-ssds-mit-hoher-speicherkapazitat-302154123.htmlOriginal-Content von: Mnemonic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174948/5785583