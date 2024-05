Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag zum US-Dollar etwas zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar. Am Morgen hatte die Gemeinschaftswährung noch etwas niedriger notiert. Auch der Franken hat gegenüber dem Dollar etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Dollar 0,9134 Franken, nachdem es am Morgen 0,9144 Franken gewesen waren. Das Währungspaar EUR/CHF notiert derweil praktisch unverändert bei 0,9910. Die Stimmung in den Unternehmen ...

