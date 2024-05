Martingale Risk, ein Spezialist für die weltweite Beitreibung von Wertpapierverlusten, erhebt in den Niederlanden im Namen institutioneller Anleger eine Gruppenklage gegen Philips, zusammen mit Grant Eisenhofer als Global Counsel und Old Haven Funding LLC als Geldgeber.

Wie die US-amerikanische Aufsichtsbehörde Food and Drug Administration (FDA) berichtet, wurde, mindestens seit Oktober 2015 durch Kundenbeschwerden darüber informiert, dass seine Beatmungsgeräte (Schlaftherapiegeräte, die zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe eingesetzt werden) potenzielle Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit der Zersetzung von Schaumstoff verursachen. Nach Erhalt dieser wichtigen Informationen hat Philips es versäumt, geeignete Methoden zur Risikoanalyse anzuwenden und Korrektur- oder Präventivmaßnahmen zu ergreifen Die Aktionäre wurden weder über den Schweregrad dieser Probleme noch über das Ausmaß des finanziellen Schadens für Philips informiert was im Jahr 2022 bereits zu Rückstellungen in Höhe von 486 Millionen Euro führte.

Nach dem Rückruf von Millionen von Beatmungsgeräten am 14. Juni 2021 um die mit dem Schaumstoff verbundenen Gesundheitsrisiken zu beseitigen, leitete die FDA die den Rückruf als Klasse I, die schwerwiegendste Art des Rückrufs, einstufte eine rasche Untersuchung gegen Philips ein und schloss ihre Untersuchung mit mehreren kritischen Anmerkungen ab

Als Reaktion auf eine aktualisierte Sicherheitsmitteilung der FDA erklärte sich Philips am 7. September2023 bereit, mindestens 479 Millionen Dollar an die US-Verbraucher zu zahlen, um die durch seine Beatmungsgeräte verursachten Gesundheitsprobleme in den Griff zu bekommen und zu entschädigen.

Am 4. April 2024 gaben die FDA und das Justizministerium eine gemeinsame Erklärung ab, in der sie das angebliche Versäumnis von Philips einräumten, sich an die Anweisungen und Verfahren des Sanierungsplans zu halten. Dies führte zu einem kürzlich gerichtlich genehmigten Consent Decree of Permanent Injunction (eingereicht am 9. April 2024), demzufolge Philips' Beatmungsgeräte nicht mehr in seinen US-amerikanischen Werken hergestellt oder vertrieben werden dürfen, bis sie verschiedene strenge Reparationsverpflichtungen erfüllen, wie im Rückrufplan festgelegt.

Der Abschluss des Consent Decree ist zweifelsohne ein wichtiger Meilenstein für den Schutz der Verbraucher in den USA. Dennoch sind weitere Maßnahmen erforderlich, um das Fehlverhalten von Philips wiedergutzumachen, insbesondere für institutionelle Anleger, die Philips-Aktien gekauft haben, die durch das Verhalten von Philips stark beeinträchtigt wurden. Martingale Risk wird als Initiator der Gruppenklage das Verfahren in den Niederlanden anstrengen, um die Anlageverluste seiner Kunden, die im Zeitraum von November 2015 bis November 2021 entstanden sind, zurückzuerhalten

Bedingungen Konditionen:

Martingale Risk wird zusammen mit Grant Eisenhofer und Old Haven auf der Basis eines vollen Erfolgshonorars des beigetriebenen Betrages tätig sein, da alle Rechts- und Sachverständigenkosten sowie Auslagen gedeckt sind.

Vorgehensweise/Anmeldeschluss:

Wenn Ihr Unternehmen im Zeitraum vom 30. Oktober 2015 bis zum 24. April 2023 in Philips-Stammaktien und/oder ADRs investiert oder gehandelt hat, wenden Sie sich bitte an Marco Delzio marco.delzio@martingalerisk.com oder Peter Ogden peter.ogden@martingalerisk.com ), um eine kostenlose, unverbindliche Vorabanalyse zu erhalten.

Die Frist für die Anmeldung zum Verfahren endet am 31. Juli 2024

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240522415971/de/

Contacts:

Rom (Hauptgeschäftsstelle) Telefon: +39 06 32652828.