SmartStream, der Anbieter für TLM-Lösungen (Transaction Lifecycle Management) für die Finanzbranche, meldet heute, dass er im jüngsten Bericht von Celent zwei Platzierungen erzielte den XCelent Award für "Breadth of Functionality" und die Luminary-Auszeichnung für "Advanced Technology" und "Breadth of Functionality".

Celent hat den Branchenbericht "Reconciliation Systems: Solutions for Capital Markets Firms" veröffentlicht. Er liefert einen Überblick über die auf dem Markt verfügbaren Lösungen. Der Bericht stellt 18 Lösungen vor und liefert einen umfassenden Überblick über deren Funktionalität, Kundenbasis, technologische Leistungsfähigkeit, Implementierungsprozesse, Preisstrukturen und Supportmechanismen.

Dayle Scher, Research Principal von Celent, äußert sich dazu wie folgt: "Die Nachfrage nach innovativeren Abstimmungslösungen ist gestiegen, insbesondere angesichts der zunehmenden Investitionen in komplexe Wertpapiere. Das Aufkommen neuer Technologien revolutioniert den Abstimmungsmarkt, da Kapitalmarktunternehmen von ihren Lösungsanbietern erwarten, dass diese kontinuierlich in innovative Technologien investieren. Diese Fortschritte verfügen über das Potenzial, die Effizienz, Präzision und Transparenz der Abstimmungsprozesse zu erhöhen, wodurch Finanzinstitute ein verbessertes Risikomanagement und Kosteneinsparungen realisieren können. Aus diesem Grund hat Celent die Abstimmungslösung von SmartStream als herausragende Lösung in Bezug auf Funktionalität und fortschrittliche Technologie anerkannt."

Akbar Jaffer, CEO von SmartStream, kommentiert dies folgendermaßen: "Für unsere Lösungen, unsere Teams und unser Innovationslabor stellt dies eine besondere Anerkennung dar. Wir stehen mit Kunden aus dem Banksektor in ständigem Dialog über die Notwendigkeit einer intelligenten Plattform für den Datenabgleich, mit der fehlerhafte Positionen erkannt und finanzielle Verluste sowie behördliche Sanktionen vermieden werden können. Die Branche entwickelt sich weiter, und wir halten mit den Anforderungen Schritt, indem wir unsere Kompetenzen in den Bereichen künstliche Intelligenz und Machine Learning weiter ausbauen. Dies sind unerlässliche Voraussetzungen für Finanzinstitute, die sich Wettbewerbsvorteile und herausragende operative Leistungen sichern möchten."

Ein Auszug aus dem Bericht kann hier heruntergeladen werden.

Über SmartStream

SmartStream ist ein anerkannter Marktführer für Transaktionsmanagementlösungen im Finanzbereich, mit denen Unternehmen die betriebliche Kontrolle verbessern, Kosten senken, neue Einnahmequellen erschließen, Risiken mindern und den Vorschriften von Aufsichtsbehörden genau entsprechen können.

Zur Unterstützung der Kunden bei ihren transformativen digitalen Strategien bietet SmartStream verschiedene Lösungen für den Transaktionslebenszyklus mit auf KI und maschinellem Lernen basierenden eingebetteten Technologien die in der Cloud oder als Managed Services bereitgestellt werden können.

www.smartstream-stp.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240523864417/de/

Contacts:

Shamira Alidina, Media Relations Director, Dina Communications

Tel.: +44 (0) 7801 590718

E-?ail: shamira@dinacomms.com

Nathan Gee, Marketing Director, SmartStream

Tel.: +44 (0) 20 7898 0630

E-?ail: nathan.gee@smartstream-stp.com