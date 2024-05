Die Anleger der Commerzbank haben derzeit allen Grund zum Feiern. Die Aktie des Frankfurter Bankhauses befindet sich im Rallymodus. Heute profitiert sie von einer neuen UBS-Branchenstudie. Die Schweizer Großbank hat darin die Kaufempfehlung für die Commerzbank bestätigt - und befindet sich damit in bester Gesellschaft.Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Commerzbank mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jason Napier beurteilte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...