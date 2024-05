© Foto: Alex Kraus/Gerresheimer AG/dpa



Übernahmefieber beim Verpackungsspezialisten Gerresheimer. Die Düsseldorfer kaufen in Italien zu und stellen sich damit breiter auf. An der Börse löst die Meldung Euphorie aus.Die Aktien von Gerresheimer haben nach einer Ankündigung zur Übernahme von Bormioli Pharma deutlich zugelegt. Der Kursanstieg von fast 12 Prozent am Donnerstag markiert eine deutliche Erholung von dreimonatigen Tiefstständen. Im September 2023 hatte Gerresheimer ein Rekordhoch bei knapp 123 Euro erreicht. Gewinnmitnahmen rissen den Kurs anschließend in die Tiefe auf rund 80 Euro. Die Übernahme des italienischen Spezialisten für Verpackungen, Dosierungen und Verschlüsse, die mit 800 Millionen Euro bewertet wird, gilt …