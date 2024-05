NASDAQ Iceland hf.: Føroya Landsstýri - Bonds (FO-LB 290524) admitted to trading on 24 May 2024

Upplýsingar um útgefanda: 1 Nafn: Føroya Landsstýri - The Government of the Faroe Islands 2 Kennitala: N/A 3 LEI: 213800P8SSDDDNIK9Z83 Upplýsingar um útgáfu 4 Auðkenni útgáfu: FO-LB 290524 5 ISIN: DK0030539549 6 CFI númer: DTFUFB 7 FISN númer: Foeroya Lan/3.25/ MAY 2029 8 Skuldabréf/víxill: Bonds 9 Heildarnafnverð útgáfu: DKK 1,100,000,000 10 Nafnverð áður útgefið: DKK 0 11 Nafnverið útgefið nú: DKK 1,100,000,000 12 Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: DKK 1,000 13 Skráð í Kauphöll: Já Afborganir - Greiðsluflæði 14 Tegund afborgana: Eingreiðslubréf með vöxtum 15 Tegund afborgana, ef annað: 16 Gjaldmiðill: DKK 17 Gjaldmiðill ef annað: 18 Útgáfudagur: 24.5.2024 19 Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: 24.5.2029 20 Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: 1 21 Fjöldi gjalddaga á ári: 1 22 Lokagjalddagi höfuðstóls: 24.5.2029 23 Vaxtaprósenta: 3.25% 24 Vaxtaruna, breytilegir vextir: 25 Vaxtaruna, ef annað: 26 Álagsprósenta á vaxtarunu: 27 Reikniregla vaxta: Comppound 28 Reikniregla ef annað: 29 Dagaregla: ACT/ACT 30 Dagaregla ef annað: 31 Fyrsti vaxtadagur: 24.5.2024 32 Fyrsti vaxtagjalddagi: 24.5.2025 33 Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: Annually, 24 May 34 Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: 5 35 Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: 36 Verð með/án áfallinna vaxta: Clean price 37 Clean price quote: 38 Ef dagsetning afborgunar er frídagur, No skal auka vaxtadaga sem því nemur: ---------------------------------- Vísitölur 39 Vísitölutrygging: 40 Nafn vísitölu: 41 Dagvísitala eða mánaðarvísitala: 42 Dag/mánaðarvísitala ef annað: 43 Grunngildi vísitölu: 44 Dags. grunnvísitölugildis: Aðrar upplýsingar 45 Innkallanlegt: 46 Innleysanlegt: 47 Breytanlegt: 48 Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) 49 Aðrar upplýsingar: Taka til viðskipta 50 Rafrænt skráð Já 51 Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð 52 Dags. sótt um töku til viðskipta 22.5.2024 53 Dags. umsókn um töku til viðskipta 22.5.2024 samþykkt 54 Dags. töku til viðskipta 24.5.2024 55 Orderbook ID FO-LB_290524 56 Undirflokkur Foreign Bonds 57 Markaður Iceland Cash Bond Trading 58 Veltulisti ICE_FOREIGN_BONDS 59 Fastir sveifluverðir (e. static Nei volatility guards) 60 Kvikir sveifluverðir (e. dynamic Nei volatility guards) 61 MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) BOND - Bonds 62 Tegund skuldabréfs EUSB - Ríkisskuldabréf