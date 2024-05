DJ Eni bestätigt Interesse von Dritten an Bioraffinerie-Beteiligung

Von Christian Moess Laursen

BARCELONA (Dow Jones)--Eni hat nach eigenen Angaben mehrere vorläufige Interessenbekundungen für eine Minderheitsbeteiligung an seiner Bioraffinerie Enilive erhalten.

Der italienische Öl- und Gaskonzern erklärte am Donnerstag, ein potenzieller Verkauf könnte Teil seines Modells sein, bestimmte Geschäftseinheiten mit Verbindungen zur Energiewende als Satelliten im Konzern zu führen, damit sie Zugang zu den Kapitalmärkten bekommen und ihr Wachstum teilweise fremdfinanzieren könnten.

Ein Beispiel für das Modell war im Dezember der Verkauf eines neunprozentigen Anteils am konzerneigenen Versorger Plenitude für 700 Millionen Euro an den Investor Energy Infrastructure Partners. Plenitude ist unter anderem in der Erzeugung von Grünstrom tätig und betreibt Ladeinfrastruktur für Elektroautos.

Die Gespräche mit den Enilive-Interessenten befänden sich in einem zu frühen Stadium, um weitere Einzelheiten nennen zu können, sagte ein Eni-Sprecher.

Am späten Mittwoch hatte Bloomberg berichtet, dass das Unternehmen den Verkauf eines 20-prozentigen Anteils an Enilive prüft und die Einheit mit rund 10 Milliarden Euro bewertet.

May 23, 2024

