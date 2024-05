Mit den starken Zahlen vom Halbleiter-Giganten Nvidia geht die Rally an den Märkten weiter. Trader sollten neben Nvidia jedoch einen anderen Tech-Wert auf dem Zettel haben. Dieses Unternehmen beeindruckt mit einer starken Marktposition sowie mit frischen Kaufsignalen. In der neuen Charttechniker-Ausgabe erfahren Sie, um welchen Wert es sich handelt.Der Charttechniker bringt Ihnen heute eine fundierte Analyse eines marktführenden Unternehmens im Halbleitersektor. In Zeiten steigender Nachfrage nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...