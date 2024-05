© Foto: DALL*E



Nvidia hat mit seinen Earnings erneut alle Erwartungen rasiert. Die Aktien könnten heute den Marktwert aller deutschen Aktien übertreffen. Analysten schrauben die Kursziele erneut massiv nach oben. Sky is the limit? Nvidia ist laut MarketWatch auf dem besten Weg, den gleichen Marktwert wie alle börsennotierten deutschen Unternehmen zusammen zu erreichen. Nach Angaben von FactSet haben die in Deutschland primär notierten Unternehmen am Mittwoch einen Gesamtwert von 2,315 Billionen Euro beziehungsweise 2,51 Billionen US-Dollar gehabt. Der nachbörsliche Kursanstieg von Nvidia auf über 1.000 US-Dollar pro Aktie stellt die Weichen für einen Unternehmenswert von 2,5 Billionen US-Dollar. …