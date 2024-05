Weltweit einfacher Zugang zu den Services der Insight Engine

Mit Verfügbarkeit auf dem Google Cloud Marketplace bietet Mindbreeze eine weitere Möglichkeit, ihre KI-basierten Services im Bereich Wissensmanagement ohne eigene Infrastruktur in Unternehmen einzusetzen.

Damit ist Mindbreeze InSpire für Kunden und Partner nun auf den gängigen Online-Marktplätzen (AWS Marketplace, Microsoft Azure Marketplace, Google Cloud Marketplace) zusätzlich zu den bestehenden Deployment Optionen Cloud, gehostet von Mindbreeze, Hybrid-Cloud oder On-Premises, verfügbar.

"Durch die Bereitstellung unserer Wissensmanagementlösung auf unterschiedlichen Marketplaces unterstützen wir die jeweilige Strategie des Kunden oder Partners, und dies bei voller Kostentransparenz. Die benötigte Rechenleistung für den Betrieb wird über den bestehenden Volumenvertrag bezogen. Die Mindbreeze-Lizenz erhält der Kunde oder Partner von uns. Wir unterstützen auch beim Onboarding und stellen Mindbreeze bereits getestet und vorkonfiguriert bereit. Der Schutz der Unternehmensdaten wird durch die Zugriffsrechte im Active Directory sowie durch die Wahl der Region geregelt", erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.

Dank des BYOL-Modells (Bring Your Own License) können Kunden und Partner ihre bestehenden Volumenverträge mit den Online-Marktplätzen zur Abrechnung der Infrastrukturkosten für Mindbreeze InSpire verwenden. Zusätzlich benötigt wird eine Mindbreeze-Lizenz. Da sich die Daten der Kunden oft bereits in demselben Online-Marktplatz befinden, entstehen keine zusätzlichen Transferkosten bei der Verarbeitung.

Mindbreeze InSpire ist bereits bei über 2.700 Kunden weltweit im Einsatz. Die KI-basierte Wissensmanagementlösung liefert durch den Einsatz von generativer KI (GenAI) 360-Grad-Sichten auf Objekte wie Kunden, Projekte oder Produkte und reichert diese mit weiteren Informationen an. Mittels Retrieval Augmented Generation (RAG) sammelt Mindbreeze die notwendigen Fakten und erzeugt daraus mithilfe eines Large Language Models (LLM) Antworten auf Fragen der Benutzer:innen (Mindbreeze InSpire AI Chat). Die Integration in den Arbeitsplatz erfolgt einfach via Add-Ins in das vorherrschende System, beispielsweise E-Mail-Systeme oder Onlinesysteme.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen mit Standorten in Europa und Nordamerika sowie einem weltweit agierenden Partnernetzwerk.

Das Produkt Mindbreeze InSpire nutzt generative KI (GenAI) und weitere Methoden der künstlichen Intelligenz (KI), um Unternehmen beim Analysieren, Verstehen und effizienten Vernetzen ihrer geschäftskritischen Unternehmensinformationen, zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Mindbreeze.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240523135519/de/

Contacts:

pr@mindbreeze.com

Mindbreeze North America

Jeremy Wise

+1-312-300-6745

Mindbreeze Europe

Ulrike Kogler Katharina Wall

+43 732 606162 620