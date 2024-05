EQS-Ad-hoc: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

BOOSTER Precision Components GmbH stockt Unternehmensanleihe um 18 Mio. EUR auf



23.05.2024 / 16:22 CET/CEST

BOOSTER Precision Components GmbH stockt Unternehmensanleihe um 18 Mio. EUR auf Frankfurt a. M., 23. Mai 2024 - Die Booster Precision Components GmbH (die "Gesellschaft") hat heute nach einem Bookbuilding-Verfahren erfolgreich eine Folgeemission (die "Folgeemission" oder die "Folgeanleihe") in Höhe von 18 Mio. EUR unter ihrer bestehenden vorrangig besicherten, variabel verzinslichen Anleihe 2022/2026 mit der ISIN NO0012713520 (die "Anleihe") platziert. Nach der Anleiheemission wird sich der ausstehende Betrag der Anleihe auf 49 Mio. EUR belaufen. Das zusätzliche Anleihevolumen wurde erfolgreich bei institutionellen Anlegern platziert. Wie in der Pressemitteilung vom 13. Mai 2024 dargelegt, hatte die Gesellschaft ein schriftliches Verfahren eingeleitet, um die Anleihegläubiger unter anderem um ihre Zustimmung dafür zu bitten, dass die Gesellschaft die Erlöse aus der Folgeemission zur Rückzahlung bestimmter nachrangiger Darlehen in Höhe von 15.000.000 EUR verwenden kann, was der Gesellschaft gemäß den geltenden Anleihebedingungen nicht gestattet ist (das "schriftliche Verfahren"). Die Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens ist auf der Investoren-Website der Gesellschaft ( https://booster-precision.com/en/investor-relations/bond.html ) verfügbar und der letzte Tag für die Abstimmung im schriftlichen Verfahren ist der 28. Mai 2024. Die Geschäftsführung

BOOSTER Precision Components GmbH Kontakt: BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M.

T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com



