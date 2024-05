Nach der Konsolidierung der vergangenen Wochen hat die Nachfrage nach den neuen Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zuletzt wieder angezogen, was sich in den kräftig steigenden Mittelzuflüssen in diese Produkte widerspiegelt. In der Folge sind auch die von den ETF-Anbietern gehaltenen Bitcoin-Bestände nun auf einen neuen Höchststand geklettert.Die von Spot-ETFs gehaltenen Bitcoin-Bestände haben am gestrigen Mittwoch einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Branchenportal coindesk.com unter Verweis auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...