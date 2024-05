Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Sah es an der Wall Street gestern Abend um 20 Uhr noch so aus, als wäre die Börsenparty einmal mehr wegen geplatzter Zinssenkungsträume beendet, drehte Nvidia zwei Stunden später die Musik wieder auf. Vergessen waren sogleich die paar Mitglieder im Offenmarktausschuss der Federal Reserve, die die Zinsen zumindest in diesem Jahr noch nicht senken wollen und erst recht die wenigen, die sich immer noch eine Zinserhöhung als nächsten Schritt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...