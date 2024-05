Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter energieeffizienter programmierbarer Technologien, hat heute ein neues Referenzdesign für die 3D-Sensorfusion bekanntgegeben, um die Entwicklung fortschrittlicher autonomer Anwendungen zu beschleunigen. Das Referenzdesign kombiniert ein deterministisches Lattice Avant-E-FPGA mit niedrigem Stromverbrauch und geringer Latenz mit der programmierbaren optischen Strahlformungstechnologie Light Control Metasurface (LCM) von Lumotive und ermöglicht so eine verbesserte Wahrnehmung, robuste Zuverlässigkeit und vereinfachte autonome Entscheidungsfindung in komplexen Umgebungen, darunter Industrierobotik, Automobilbau und Smart-City-Infrastruktur.

"Wie wir die Automobil-, Robotik- und Fabrikautomatisierung wahrnehmen und entwickeln, unterliegt einem ständigen Wandel, da sich die Branche durch autonome Technologie rasant verändert", sagte Matt Dobrodziej, Corporate Vice President of Segment Marketing and Business Development bei Lattice Semiconductor. "Die energieeffizienten FPGA-Lösungen von Lattice mit geringer Latenz sind ideal für diese Transformation, da sie rechnerische Herausforderungen im Edge-Bereich bewältigen. In Kombination mit fortschrittlichen 3D-Sensortechnologien bieten die Sensorfusionslösungen von Lattice unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten, hochmoderne Anwendungen zu entwickeln, die Mobilität und Sicherheit neu definieren."

Zu den Hauptmerkmalen des neuen Sensorfusion-Referenzdesigns gehören:

Erstklassige Wahrnehmung unter Verwendung energieeffizienter Edge-KI-Inferenzen auf Grundlage von Lattice-FPGA-Lösungen, die eine Sensorfusionsverarbeitung und -synchronisierung für alle Sensoren ermöglichen und LiDAR-, Radar- und Kamerasensoren kombinieren.

Fortschrittliches Solid-State-LiDAR mit Strahlsteuerung auf Basis der LCM-Technologie von Lumotive für eine hervorragende 3D-Erfassung.

"Die LCM-Chips mit Strahlsteuerung von Lumotive mit KI-gesteuerten Scanfunktionen transformieren Solid-State-LiDAR, um neue Leistungs- und Flexibilitätsniveaus in einer kompakten, modularen und skalierbaren 3D-Sensorlösung zu ermöglichen", fügte Dr. Kevin Camera, Vice President of Product bei Lumotive, hinzu. "Lattice-FPGAs, die komplexe Sensorfusionen effizient und mit absolut minimaler Latenz durchführen können, erweitern diese Stärken, um autonome Anwendungen zu ermöglichen, die sich intelligent an jeden Anwendungsfall und jede Situation anpassen können."

Erleben Sie Live-Demonstrationen auf dem Embedded Vision Summit 2024

Das neue Referenzdesign für die 3D-Sensorfusion wird vom 22. bis 23. Mai 2024 auf dem Embedded Vision Summit 2024 in Santa Clara, Kalifornien, vorgeführt. Besuchen Sie die Ausstellung von Lattice an Booth Nr. 418, um die innovativen FPGA-Lösungen mit geringem Stromverbrauch zu erleben, die Industrie-, Automobil- und Sicherheitsanwendungen an der Edge ermöglichen.

