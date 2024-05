154 Meter mit 1,47 g/t Gold - Sitka Gold demonstriert Erweiterungspotenzial von

Anzeige / Werbung

Sitka Gold kann auch mit dieser Bohrung bemerkenswerte Ergebnisse vom RC Gold-Projekt vorlegen.

Mit einem weiteren gezielten Bohrerfolg außerhalb der bestehenden Blackjack Ressource demonstriert Sitka Gold (TSXV:SIG; FSE:1RF, OTCQB:SITKF) erneut, welch großes Potenzial in seiner Blackjack-Entdeckung auf seinem RC-Goldprojekt im Yukon steckt. Nach dem jüngst vermeldeten Bohrerfolg von DDRCCC-23-057 hat auch die 70 Meter entfernte Folgebohrung DDRCCC-23-058 südlich der aktuellen Ressource Blackjack starke Goldergebnisse durchteuft. Bohrung 58 nämlich erbrachte 154,0 Meter mit 1,47 g/t Gold, einschließlich 37,0 Meter mit 3,07 g/t Gold und 8,0 Meter mit 4,61 g/t Gold.

Das Ergebnis bestätigt unter anderem, dass sich die Goldmineralisierung 200 Meter neigungsabwärts von Bohrloch DRCCC-23-047 fortsetzt. Bohrung 47 lieferte im September vergangenen Jahres mit 219,0 Metern mit 1,34 g/t Gold die bisher besten Bohrergebnisse auf dem Projekt.



Abbildung 1.: Übersicht über die Bohrungen 47 aus dem Jahr 2023 sowie den aktuellen Bohrungen 57 und 58 aus dem abgeschlossenen Winterbohrprogramm.



Abbildung 2: Die Ergebnisse der Bohrungen 58 und 47 sind im Querschnitt dargestellt, wobei die projizierten Bohrungen rund 200 Meter auseinander liegen.

Die Geologen verstehen die strukturelle Kontrolle der Goldmineralisierung bei der Lagerstätte Blackjack immer besser. Die Ergebnisse der Bohrungen 58, 47 und 57 haben eine 3D-Modellinterpretation ermöglicht, die zeigt, dass diese starke Goldmineralisierung mit der Blackjack-Verwerfung in Zusammenhang steht, nach Südosten offen ist und sowohl in die Tiefe als auch an die Oberfläche reicht. Die hochgradigen Goldabschnitte, die in diesen Bohrlöchern identifiziert wurden, bilden ein großes Volumen von gut mineralisiertem Gestein, das einen nach SSE verlaufenden Korridor definiert, der nun als Blackjack Mineralized Corridor bezeichnet wird und mit der Blackjack-Verwerfung zusammenfällt. (siehe Abbildung 3)



Abbildung 3: Die neue Zielzone südlich der Blackjack Ressource ist um ein Mehrfaches größer als das bekannte Ressourcengebiet Blackjack selbst. Das aktualisierte geologische Modell weist auf ein Gebiet mit einer Länge von etwa 1 km entlang des Streichens südlich der Ressource als hochprioritäres Ziel hin.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka kommentierte: "Die starken Goldergebnisse aus Bohrloch 58 unterstreichen weiterhin das Potenzial dieses Gebietes, unsere Goldressource um eine beträchtliche hochgradige Tonnage zu erweitern, und zeigen gleichzeitig die Aussichten auf mehrere intrusionsbezogene Goldlagerstätten, die wir auf unserem zu 100 % unternehmenseigenen, distriktweiten RC-Goldprojekt haben. Die Blackjack-Verwerfung, die vor unseren Diamantbohrkampagnen nicht bekannt war, scheint eine wichtige Kontrolle für die hier entdeckte Mineralisierung zu sein, da sowohl diese Verwerfung als auch die damit verbundene Goldmineralisierung in dieselbe Richtung südlich unseres aktuellen Bohrbereichs verlaufen. Was uns wirklich begeistert, ist die Tatsache, dass dieser mineralisierte Korridor, der an die Oberfläche und in die Tiefe ragt, südlich unserer Ressource durch ein äußerst aussichtsreiches Gebiet verläuft, das bis dato weitgehend unerforscht geblieben ist, und weiter in Richtung zusätzlicher Intrusionen, die ähnliche geologische Merkmale wie die Saddle-Intrusion aufweisen. Dieses aktualisierte geologische Modell hat ein Gebiet mit einer Länge von etwa 1 km entlang des Streichens südlich unserer Ressource als hochprioritäres Ziel hervorgehoben, das die bei Blackjack entdeckte hochgradige Goldzone erheblich erweitern könnte. Dieses Gebiet sowie das Zielgebiet Saddle Zone, das durch Bohrungen noch weitgehend unerprobt ist und die größte und stärkste Gold-im-Boden-Anomalie auf dem Grundstück enthält, werden in dieser Saison den Schwerpunkt unserer Explorationsbemühungen bilden."

Der Schwerpunkt der laufenden 15.000 Meter Bohrungen im Jahr 2024 wird darin bestehen, die Goldmineralisierung entlang des neu erkannten mineralisierten Korridors Blackjack in Richtung SSE weiter zu definieren. Außerdem plant Sitka in der Explorationssaison 2024 weitere Bohrungen in der Zone Saddle East (84 m mit 1,21 g/t Au im Jahr 2023), weitere Bohrungen in der Lagerstätte Eiger (abgeleitete Ressource von 440.000 oz Au im Jahr 2023) sowie weitere Bohrungen im Josephine Stock (sichtbares Gold an der Oberfläche im Jahr 2023 entdeckt) und weitere Untersuchungen der neun bekannten Intrusionen mit zugehöriger Goldmineralisierung.

Fazit: Die hochgradigen Goldwerte, die zuletzt in der Nähe der bekannten Goldlagerstätte Blackjack entdeckt wurden, sind für ein mit einer Intrusion zusammenhängendes Goldsystem bemerkenswert. Die Ergebnisse von Bohrloch 58 demonstrieren insbesondere das große Potenzial für zusätzliche Entdeckungen ähnlichen Kalibers auf dem noch weitgehend unerforschten Grundstückspaket Clear Creek, auf dem bis dato neun bekannte Intrusionen entdeckt wurden. Wenn man die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen in einen größeren Kontext stellt, zeigen sie insbesondere das Potenzial einer bedeutenden Goldmineralisierung in der Lagerstätte Blackjack auf, die sich nach Südosten fortsetzt.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Tennant Minerals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Tennant Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8606471065