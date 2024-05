DJ S&P erhöht Ausblick für Fresenius Medical Care auf stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--S&P wird zuversichtlicher für die Bonität von Fresenius Medical Care. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick für die aktuelle Einstufung auf stabil von negativ erhöht. Das Langfrist-Rating wurde mit BBB- bestätigt. S&P geht davon aus, dass Fresenius Medical Care seine operativen Margen in den nächsten ein bis zwei Jahren verbessern kann, vor allem wegen höherer Volumina in den USA und auf den internationalen Märkten. Zudem sei das Unternehmen zuletzt in der Lage gewesen, Inflationsdruck mit einem Effizienzprogramm abzufedern.

