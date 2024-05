Der Gouverneur der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Orr, sagte am Donnerstag, dass die Zentralbank mit einer Lockerung der Geldpolitik beginnen könnte, bevor die Inflation 2% erreicht, berichtet Bloomberg. Wichtige Zitate Das Risiko eines Überschießens der Inflationserwartungen vermeiden. Die Geduld mit der Inflation ist noch nicht erschöpft. ...

