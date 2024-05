Original-Research: PORR AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu PORR AG



Unternehmen: PORR AG

ISIN: AT0000609607



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 23.05.2024

Kursziel: 20,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck (CESGA)



Jahresauftakt geglückt - Aktie nach wie vor zu günstig

PORR hat heute den Q1-Bericht vorgelegt, der einen soliden Jahresstart widerspiegelt



[Tabelle]



Orderbuch bietet hohe Visibilität: In Q1 verzeichnete PORR Neuaufträge i.H.v. 1,311 Mrd. EUR (+2,6% yoy). Neben dem Auftrag zum Bau einer thermischen Abfallverwertungsanlage in Polen (95,8 Mio. EUR) sowie zur bahntechnischen Ausstattung des Semmering Basistunnels in Österreich (88,2 Mio. EUR) beinhalteten die Top Orders mit dem Quartier Garstedt in Norderstedt (38,9 Mio. EUR) auch ein umfangreiches Wohnungsbauprojekt in Deutschland. Überhaupt zeigt sich der Residential-Anteil am Auftragseingang mit 9% (Vj.: 10%) u.E. beachtlich stabil, den Schwerpunkt bildet mit 64% aber weiter der Tiefbau. Insgesamt blieb der Auftragsbestand mit 8,439 Mrd. EUR (31.12.: 8,452 Mrd. EUR) auf einem hohen Niveau und bietet rechnerisch eine Reichweite von weit über einem Jahr.



Positive Ergebnisentwicklung: Mit Konzernerlösen i.H.v. 1.275,6 Mio. EUR (+0,7% yoy) fiel das Wachstum zwar nur gering aus, allerdings hatte sich die Basis in den Vorjahren bereits stark entwickelt (Q1/23: +14,0% yoy; Q1/22: +14,7% yoy). Einer spürbar rückläufigen Materialkostenquote (-320 BP) stand ein deutlicher Zuwachs der Personalkosten (+250 BP) entgegen. In Summe verzeichnete PORR aber ein für Q1 solides operatives Ergebnis (EBIT) von 11,3 Mio. EUR (Vj.: 9,9 Mio. EUR). Unterm Strich wurde auch dank eines verbesserten Finanzergebnisses sogar ein positives Periodenergebnis von 1,0 Mio. EUR ausgewiesen (Vj.: -1,9 Mio. EUR).



Ausblick unverändert: Für 2024 sehen wir PORR nach Q1 voll auf Kurs, die bestätigten Jahresziele einer moderaten Leistungssteigerung sowie einer Erhöhung des Ergebnisses zu erreichen, wenngleich Q1 saisonal bedingt noch relativ wenig Aussagekraft besitzt. Ein Anziehen des Wachstumstempos erachten wir angesichts der sich vor allem ab H2 abschwächenden Vorjahresbasen als visibel und halten an unserer Prognose fest. Zudem gab PORR jüngst bekannt, gemeinsam mit der STRABAG SE über ein 50/50-Joint Venture Teile der VAMED-Gruppe von Fresenius übernehmen zu wollen, die im Bereich der technischen Gebäudeausstattung von Krankenhäusern aktiv sind. Der Kaufpreis für PORR soll sich auf 45 Mio. EUR belaufen, die Transaktion steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden. Wenngleich wir den ins At-Equity-Ergebnis einfließenden Beitrag noch nicht abschätzen können, sollte der Deal neben Cross-Selling-Potenzialen im lukrativen Gesundheitssektor auch positiv zum bestätigten Mittelfristziel einer EBIT-Marge von 3,0% beitragen.

Fazit: Die Auftragslage und der -mix zeigen sich weiterhin robust, sodass uns um das Erreichen der Jahres- und Mittelfristziele nicht bange ist. Angesichts dessen halten wir den signifikanten Bewertungsabschlag zur Peergroup (EV/EBIT 2024e PORR: 5,1x; Peers: 9,4x) für ungerechtfertigt und bekräftigen das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 20,00 EUR.





