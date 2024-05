Der Platinpreis notiert aktuell bei 1032 US-Dollar und hat in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 1,7 % verzeichnet. Im Wochenverlauf liegt die negative Veränderung bei 4,6 %. Diese Preisentwicklung ist Teil eines Abwärtstrends, der sich in den vergangenen Tagen deutlich gezeigt hat. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die aktuellen Marktentwicklungen und analysieren die Einflussfaktoren, die den Platinpreis derzeit prägen.Anzeige:Die jüngsten Mitteilungen der US-Notenbank haben klargestellt, dass Zinssenkungen nicht unmittelbar ...

