Oasys Kurs Prognose: Günstig bewerteter Top-GameFi-Coin explodiert heute 94 %

Bei Oasys handelt es sich um eine Perle des GameFi-Marktes, welche von vielen Investoren noch vernachlässigt wurde. Sie wird von führenden Spieleunternehmen wie Ubisoft, SEGA, Bandai Namco, WEMIX, netmarble und einigen anderen unterstützt. Derzeit ist Oasys jedoch im Vergleich zu anderen GameFi-Coins extrem unterbewertet. Dies ist vermutlich auch einer der Gründe, weshalb der P2E-Token heute um beeindruckende 94 % explodierte. Warum OAS noch immer eine der wahrscheinlich renditestärksten Investmentoptionen im Kryptomarkt für diese Rallye ist, erfahren Sie nun in der Oasys Kurs Prognose.

Chain Colosseum Phoenix startet auf Oasys

https://x.com/ChainColosseum_/status/1793628274490544537

Das rundenbasierte P2E-RPG Chain Colosseum Phoenix hat sich für ihr Spiel die Blockchain von Oasys ausgesucht und könnte künftig neben vielen anderen neuen Spielen die Nachfrage nach den OAS-Token weiter antreiben. Gewählt wurde das Netzwerk aufgrund seiner nahtlosen Transaktionen und der Optimierung für den Gaming-Bereich sowie der Interoperabilität.

Oasys verstärkt Präsenz in Japan

https://x.com/oasys_games/status/1790923167185187272

Die Gaming-Blockchain von Oasys hat sich im vergangenen Monat dazu entschieden, dass es seine Reichweite in Japan ausbaut. Dafür wurde eine Kooperation mit dem SBINFT Market gestartet, welches ein Tochterunternehmen des japanischen Finanzgiganten SBI Group ist. Somit unterstützt der NFT-Markt nun digitale Assets der Layer-1 und Layer-2s von Oasys. Zugelassen werden nur die Token von autorisierten Künstlern und Partnern von OAS.

Ebenso wurde die Veranstaltung Japan Web3 Game Summit von Oasys gesponsort. Somit konnte die Gaming-Blockchain neue Spieler, Entwickler und Investoren erreichen. Überdies kann Oasys auf diese Weise für eine größere Reichweite und ein stärkeres Branding sorgen. Denn bisher ist der GameFi-Coin noch ein günstig bewerteter und wenig beachteter Geheimtipp mit hohem Steigerungspotenzial.

Captain Tsubasa startet NFT-Kollektion auf Oasys Blockchain

https://x.com/oasys_games/status/1790198949657362693

Einen weiteren Erfolg verbuchte Oasys mit der neuen NFT-Kollektion der ikonischen Fußball-Manga-Serie Captain Tsubasa. Genau genommen handelt es sich dabei um ein NFT-basiertes Fußballspiel, welches auf der Oasys Blockchain gestartet wurde. Die Tokeninhaber können ihre Lieblingscharaktere sammeln und verschiedene interaktive Spielemodi nutzen.

Kryptobörse Upbit listet Oasys

https://x.com/oasys_games/status/1793485799411102019

Bemerkenswert ist auch die heutige Listung der koreanischen Kryptobörse Upbit, welche den Handel am 23. Mai um 16 Uhr GMT+9 eröffnet hat. Während der Kurs von Oasys zuvor noch um 4:00 Uhr deutscher Zeit von 0,0621 USD bis 4:55 Uhr auf 0,1205 USD um 94 % explodierte, hat die Notierung von Upbit enttäuscht.

Angeheizt wurde die Stimmung der Investoren unter anderem von dem Kryptoanalysten Wu Blockchain, welcher auf seinem X-Profil die Listung bewarb. Zum Zeitpunkt seines Tweets stand der Coin schon bei einem Tagesplus von 63 %, was danach sogar nochmal gesteigert wurde.

https://x.com/WuBlockchain/status/1793478311324340237

Bereits vor der Listung kam es aufgrund des hohen Anstiegs zu Gewinnmitnahmen, welche eine Korrektur bis auf 0,08546 USD auslöste, was einem Kursverlust von 29 % entspricht. Sobald der Handel um 9:00 Uhr freigegeben wurde, fiel der Wert des OAS-Coins innerhalb nur einer Stunde auf 0,07138 USD. Somit steht Oasys trotz der Korrektur von insgesamt 41 % noch immer 13 % im Plus.

Beeindruckend war auch der Anstieg des Handelsvolumens am heutigen Tage. Während dieses am Vortag noch bei 1,18 Mio. USD lag, stieg es heute um sagenhafte 4.937 % auf 59,44 Mio. USD. Bemerkenswert ist, dass dieses Niveau zuletzt am ersten Listungstag des Coins, am 12. Dezember 2022, verzeichnet wurde. Damals konnten sogar 89,03 Mio. USD erreicht werden.

Eine solche Zunahme des Handelsinteresses zeigt, dass der Coin bei den Investoren noch lange nicht abgeschrieben wurde. Vermutlich haben einige nur auf den Moment gewartet, bis der Nachzügler sich ausreichend entwickelt hat. Dennoch dürfte der große Abverkauf kurzfristig den Optimismus etwas erdrückt haben, für diesen Bullenmarkt deutet sich jedoch ein großes Potenzial an.

Oasys Kurs Prognose

Am heutigen Tage konnte der OAS-Kurs wie bereits erwähnt innerhalb weniger Stunden um 94 % steigen. Dabei hat er am 78,6er-Fibonacci-Retracement des letzten Abwärtstrends eine Korrektur eingeleitet.

Zwar notiert OAS nun nur unmittelbar höher, allerdings scheint der Coin durch den Boden im Bereich von 0,06117 und 0,05392 USD eine bedeutende Unterstützung zu erhalten. Von hier aus bieten sich günstige Nachkaufgelegenheiten, welche sich in der nächsten Rallye überdurchschnittlich auszahlen könnten.

Denn bisher ist Oasys im Vergleich zu vielen wesentlich kleineren Web3-Gaming-Projekten besonders günstig bewertet. Schließlich erzielt OAS gerade einmal eine Marktkapitalisierung von 154,43 Mio. USD.

Der GameFi-Coin Immutable X erreichte hingegen schon 5,05 Mrd. USD und Axie Infinity sogar 9,78 Mrd. USD. Dies würde einer Steigerung von 32x bis 63x entsprechen. Das Gaming-Unternehmen Nintendo wird sogar mit 61,78 Mrd. USD bewertet, was OAS ein Kurssteigerungspotenzial von 400x verleiht.

Zwar handelt es sich bei Oasys um einen Nachzügler, allerdings wird es von einigen der renommiertesten traditionellen Web2-Spieleentwicklern unterstützt, was OAS sein großes Potenzial verleiht. Zu ihnen zählen unter anderem Ubisoft, SEGA, Bandai Namco, WEMIX, netmarble, Jump Crypto, NEOWIZ, CryptoGames, SoftBank, Com2us, Mythical und Yield Guild Games.

Play-to-Earn-Memecoin könnte stärker als Oasys steigen

Laut einer Studie der führenden Kryptodaten-Website CoinGecko sind die Memecoins in diesem Jahr durchschnittlich 1.313 % gestiegen. Damit waren sie 4,6-mal so profitabel wie der nächste Sektor.

Zurückzuführen ist dies auf das besonders bullisches Umfeld des Kryptomarktes. Begründet wird dies durch die Angebotsverknappung des Bitcoin-Halvings, die gestiegene Nachfrage durch die Krypto-ETFs in immer mehr Ländern, den Wandel der Geldpolitik, die zunehmende Adaption von Blockchains sowie deren gestiegene Akzeptanz.

Historisch betrachtet handelt es sich bei dem Jahr nach dem Halving um die Phase mit den steilsten Kursanstiegen während des Vierjahreszyklus von Bitcoin. Da die Memecoins am volatilsten von allen Kryptowährungen sind, können sie in einer Hausse auch die größten Kursgewinne verzeichnen. Der berühmte Kryptoanalyst Michaël van de Poppe hat für diese Phase sogar alle BTC in Altcoins getauscht, um eine höhere Rendite zu erzielen.

Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb sich der GameFi-Memecoin Sponge wesentlich steiler entwickeln könnte. Ebenso ist er mit einer Marktkapitalisierung von 92,67 Mio. USD günstiger als Oasys bewertet.

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung von Sponge. Denn ursprünglich wurde er nur als lustiger Memecoin gestartet. Seinen Nutzen hat er dann durch den Staking-Mechanismus mit einer Rendite von 355 % weiter verstärkt.

Dies brachte ihm seiner Vision näher, die Liquidität des Memecoin-Marktes wie ein Schwamm aufzusaugen und in sein nützliches Projekt zu leiten. Zudem ist das passive Einkommen deutlich höher als Oasys mit weniger als 10 %.

Im Unterschied zu anderen Memetoken hat sich das Team von Sponge jedoch nicht auf seinen Lorbeeren und seinem parabolischen Kursanstieg ausgeruht. Stattdessen wurde ein neues P2E-Rennspiel entwickelt, um auf diese Weise für eine den Kurs unterstützende natürliche Nachfrage zu sorgen. Dies hat auch Wale wie Justin Sun von Tron zu einem Investment bewegt.

Ebenso ist der Token auf die Ethereum-Layer-2 Polygon migriert, um besonders niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen. Bereits in Kürze soll das erste Spiel veröffentlicht werden, was zusammen mit den geplanten Listings an führenden Kryptobörsen wie bei Pepes Binance-Notierung den Kurs auf neue Allzeithochs treiben könnte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.