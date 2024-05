The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.05.2024



ISIN Name

CA49926X1050 KNOWLTON DEVELOPMENT CORP

CA85855B1022 STELLAR AFRICAGOLD

GB00BRJ7R218 CAPRICO.EN.LS-,0513986014

IE00BK5BZR99 LEVERAGE SHA ETP 2070

