Veristat, das Science-First Full Service CRO und Beratungsunternehmen, gab die Ernennung von Rachel Page in sein Executive Leadership Team bekannt. Rachel Page tritt in das Unternehmen Veristat als Chief Commercial Officer (CCO) als Nachfolgerin der langjährigen Leiterin von Veristat Cindy Henderson ein, die kürzlich die Rolle des Chief Strategy Officer (CSO) übernahm, um sich auf die Entwicklung und Umsetzung der kundenorientierten Unternehmensstrategie von Veristat zu konzentrieren.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich "Global Health and Science Commercialization" ist Rachel Page bereit, unserer Marke neuen Schwung zu verleihen und unsere umfassende Branchenexpertise zu nutzen. Ihre Rolle wird entscheidend bei der Unterstützung von Pharmaunternehmen sein, die ihre komplexesten klinischen und regulatorischen Herausforderungen meistern, um die Bereitstellung innovativer Therapien zu beschleunigen.

"Veristat besitzt eine dreißigjährige Geschichte, innovative Ansätze voranzutreiben, die dazu beitragen, bahnbrechende Therapien für bedürftige Patienten bereitzustellen", erläuterte Patrick Flanagan, Chief Executive Officer. "Die Leistungen und die Erfahrung von Rachel Page, die Menschen zu stärken, kommerzielle Organisationen aufzubauen und vertrauensvolle Kundenbeziehungen zu fördern, stellen ihre Fähigkeit unter Beweis, die Umsetzung unseres strategischen Plans erfolgreich zu leiten. Rachel Page hat enorme Anerkennung für ihr unerschütterliches Engagement für den Kundenerfolg erhalten. Ich bin zuversichtlich, dass sie die umfassende Branchenerfahrung von Veristat auf globaler Ebene nutzen wird."

Das umfangreiche globale Netzwerk von Rachel Page und ihre erfolgreiche Geschichte in allen Phasen des pharmazeutischen Lebenszyklus werden maßgeblich dazu beitragen, wirkungsvolle Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern.

"Ich freue mich sehr, diesem dynamischen, wissenschaftsorientierten Team beitreten zu dürfen", so Rachel Page. "Veristat verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten, die Durchführung wichtiger Therapien zu erleichtern und die Kundeninteressen umzusetzen. Ich fühle mich geehrt, mit einer derartig leidenschaftlichen Gruppe von Führungskräften, Kollegen und Kunden zusammenzuarbeiten, die sich dafür einsetzen, die Verfügbarkeit bahnbrechender Behandlungen für Patienten mit komplexen Erkrankungen zu beschleunigen. Ich freue mich nun darauf, unser talentiertes globales Vertriebsteam leiten zu dürfen und dazu beizutragen, die vorrangigen Ziele unserer Kunden zu erreichen."

In ihrer neuen Rolle wird Rachel Page die Beaufsichtigung der Kommerzialisierungsstrategie und des Geschäftsbetriebs von Veristat, einschließlich der Geschäftsentwicklung, Angebote, Verträge, des Marketings und der Förderung robuster Kundenbeziehungen übernehmen. Sie wird sich auch auf das Wachstum und die Entwicklung des kommerziellen Teams konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin erfolgreich erfüllen.

Über Veristat

Veristat ist das Science-First CRO (Auftragsforschungsinstitut) und Beratungsunternehmen, das einen umfassenden Service für die Durchführung klinischer Studien und regulatorischer und sicherheitsrelevanter Angelegenheiten sowie strategische Beratungsdienste bietet, um die Entwicklung, Zulassung und Vermarktung neuartiger Therapien (NovelTherapies) weltweit rasch voranzutreiben. Mit über 30 Jahren Erfahrung bei der Lösung der einzigartigen und komplexen klinischen, statistischen und regulatorischen Probleme der Förderer liefern die Science-First-Experten von Veristat zeitnah qualitätsorientierte Ergebnisse für Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Patienten, klinischen Forschungseinrichtungen, Regulierern, Fördererteams und zentralen Akteuren zugeschnitten sind.

Der Fokus von Veristat auf die Entwicklung neuartiger Arzneimittel hat in Situationen zum Erfolg geführt, in denen es darum ging, unbekanntes Terrain zu beschreiten, vom einfachsten bis zum komplexesten Gebiet, und das in zahlreichen therapeutischen Bereichen, u.a. bei seltenen/extrem seltenen Erkrankungen, neuartigen Therapien, in den Bereichen Onkologie und biologische Präparate, einschließlich Zell- und Gentherapien (cellandgenetherapy), die es Förderern ermöglichen, das Leben von Patienten zu verlängern und zu retten. Die Förderer arbeiten mit den Science-First-Experten von Veristat zusammen, die ebenso sorgsam vorgehen wie sie selbst. Für Veristat geht es nicht nur um das Geschäft, sondern um den Menschen.

