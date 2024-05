Nexwayein französischer Weltmarktführer für digitale Handelslösungen, kündigt sein Engagement an, die globale digitale Expansion für Unternehmen weltweit zu vereinfachen. Nexway konzentriert sich auf maßgeschneiderte Lösungen und ermöglicht es Unternehmen, auf verschiedenen Märkten von den USA bis Europa, Indien, APAC und Afrika einfach und effizient zu florieren.

Nexway Simplify Global Digital Expansion (Graphic: Nexway)

Die Expansion in neue Märkte bringt komplexe Herausforderungen mit sich, von der Einhaltung von Vorschriften bis hin zum Management von Zahlungen und Betrugsrisiken. Ohne eine klare Vorstellung von den langfristigen Vorteilen, die neue Märkte mit sich bringen werden, kann es zu langwierig und kostspielig erscheinen, den Schritt zu wagen. Nexway kennt diese Herausforderungen und bietet maßgeschneiderte Lösungen, um sie zu meistern.

Hinter jedem Kauf verbirgt sich ein kompliziertes Netz von Finanzverfahren, rechtlichen Verpflichtungen und behördlichen Auflagen

Als vertrauenswürdiger Partner bietet Nexway umfassende Dienstleistungen, die sorgfältig entwickelt wurden, um Ihre globalen Expansionsbemühungen zu rationalisieren. Eine unserer Schlüssellösungen ist das Merchant of Record-Modell, ein Beweis für unser Engagement, Ihre Abläufe zu vereinfachen. Dieses Modell ermöglicht es Unternehmen, die Komplexität der Zahlungsabwicklung an Nexway auszulagern und so nahtlose Transaktionen und die Einhaltung lokaler Vorschriften weltweit zu gewährleisten.

"Unser Ziel bei Nexway ist es, die globale digitale Expansion für unsere Kunden so einfach und effizient wie möglich zu gestalten", sagte Pierre-Henri Paulhe, VP of Global Accounts bei Nexway. "Wir kennen die besonderen Bedürfnisse von Unternehmen, die in unterschiedlichen Märkten tätig sind, und wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen.

Digitales Wachstum erfordert einen strategischen Ansatz. Die maßgeschneiderten Lösungen von Nexway rationalisieren den Prozess der Erschließung neuer Märkte und ermöglichen es Unternehmen, Wachstumschancen zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu minimieren. Durch die Nutzung der Nexway-Expertise bei grenzüberschreitenden Transaktionen können Unternehmen die Komplexität der gesetzlichen Bestimmungen bewältigen, Zahlungsprozesse optimieren und Betrugsrisiken minimieren, um eine erfolgreiche Expansionsstrategie zu gewährleisten.

Seit über 20 Jahren vertrauen die weltweit führenden digitalen Unternehmen auf Nexway, wenn es darum geht, in neue Märkte zu expandieren, das Wachstum zu fördern und neue Chancen zu nutzen.

Sollte Ihr Unternehmen weltweit expandieren? Lesen Sie die Nexway-Broschüre, um Einblicke in den aufstrebenden Markt und spezifische lokale Zahlungen für ein schnelles Online-Wachstum zu erhalten.

Über Nexway

Nexway bewältigt die Komplexität des Online-Verkaufs und deckt alle Aspekte des eCommerce ab, um Unternehmen bei der Optimierung ihrer Umsätze und Einnahmen zu unterstützen. Von der weltweiten Annahme von Zahlungen bis hin zur Abwicklung von Abonnements und der Steuerverwaltung können Sie Zeit und Geld sparen, während Sie Ihr Geschäft auf den globalen Markt ausweiten. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Kaspersky, ESET, Bitdefender, Opera und viele andere Unternehmen auf der ganzen Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version.

