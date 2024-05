Bluefin, der Pionier des integrierten Zahlungsverkehrs für PCI-validierte Point-to-Point (P2PE) Verschlüsselung und Tokenisierung-Dienstleistungen zum Schutz von Zahlungen und sensiblen Daten, gab heute den Abschluss der Elavon-Zertifizierung für SUNMI Payment Terminal bekannt. Bluefin-Kunden, die die TECS Platform des Unternehmens nutzen und über Elavon abwickeln, können die Geräte sofort bestellen.

Die TECS-Zahlungsplattform von Bluefin bietet Omnichannel-Zahlungslösungen für Akquisiteure, Zahlungsdienstleister, POS-Systemanbieter, unabhängige Softwareanbieter und andere Händleraggregatoren auf der ganzen Welt und bietet eine Cloud-basierte Zahlungsplattform-as-a-Service.

Als PCI-validierte Point-to-Point-Verschlüsselungslösung profitieren Bluefin-Kunden von den Vorteilen sicherer Geräte, Anwendungen und Prozesse, die Kreditkartendaten sofort beim Durchziehen oder Eintauchen in das Zahlungsterminal verschlüsseln. Außerdem kann es den Aufwand für die Einhaltung des PCI DSS um mehr als 90 reduzieren.

"Der Abschluss der Elavon-Zertifizierung für das Android-basierte SUNMI-Zahlungsterminal gibt uns die Möglichkeit, die Vorteile der Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung über mehr Zahlungsgeräte und für einen breiteren globalen Kundenstamm zu nutzen", sagte Tim Barnett, Chief Information Officer von Bluefin. "Wir konzentrieren uns auf nahtlose Zahlungserfahrungen, die sensible Daten schützen, während wir unseren Kunden ermöglichen, ihre Umsätze mit Omnichannel-Zahlungserfahrungen zu steigern. Diese Zertifizierung steht im Einklang mit dieser Strategie."

"Bluefin ist als Marktführer für PCI-validierte verschlüsselte Zahlungen bekannt", sagte Axelrod Guo, Product Marketing Director bei SUNMI. "Es gibt einen wachsenden Markt für hochfunktionale Zahlungslösungen, die sowohl erschwinglich als auch sicher sind. Eine Partnerschaft mit Bluefin ist mehr als nur eine Technologie-Implementierung. Bluefin ist auch führend in den Bereichen Zahlungsverkehr und PCI-Compliance. Letztendlich werden die Nutzer von SUNMI die Kombination unserer Spitzentechnologie mit der PCI-validierten Zahlungssicherheit von Bluefin zu schätzen wissen."

Bluefin ist der anerkannte Marktführer im integrierten Zahlungsverkehr für Verschlüsselungs- und Tokenisierungstechnologien zum Schutz von Zahlungen und sensiblen Daten. Unsere Produktpalette umfasst Lösungen für kontaktlose, persönliche, Call-Center-, mobile, E-Commerce- und unbeaufsichtigte Zahlungen und Daten im Gesundheitswesen, im Hochschulwesen, in Behörden und in der Non-Profit-Branche. Die 300 globalen Partner des Unternehmens betreuen 35.000 verbundene Unternehmens- und Softwarekunden in 59 Ländern. Bluefin ist eine teilnehmende Organisation (PO) des PCI Security Standards Council (SSC) und hat seinen Hauptsitz in Atlanta sowie Büros in Waterford, Irland, und Wien, Österreich.

SUNMI ist führend bei der Umstellung auf Android für Digitalisierungslösungen für Unternehmen durch attraktive IoT-Geräte und End-to-End-Plattformen für Unternehmen. SUNMI konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung und Innovation. Die Produktlinien von SUNMI, darunter Zahlungsverkehrs- und mobile Terminals, Desktop-Terminals und Kioske, werden von den Kunden für ihr Design, ihre Qualität und ihre Leistung geschätzt.

Die Produkte und Lösungen von SUNMI wurden erfolgreich im Einzelhandel, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Gesundheitswesen, im Dienstleistungssektor und in anderen großen und kleinen Unternehmen eingesetzt und unterstützen Kunden in mehr als 200 Ländern, Regionen und Gebieten.

