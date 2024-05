ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, freut sich, seine Auswahl als Finalist bei den 2024 Environmental Packaging Awards bekannt zu geben.

ProAmpac received recognition for collaborating with ?Marks and Spencer's Select Farms Organic potato range. (Photo: Business Wire)

Die Environmental Packaging Awards, die nun schon im zweiten Jahr verliehen werden, würdigen Innovationen und Einzelpersonen, die in der Verpackungsindustrie bedeutende Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit machen. Mit diesen Auszeichnungen werden diejenigen gewürdigt, die ein starkes Engagement für die Umwelt zeigen und gleichzeitig die wesentliche Funktion der Verpackung zum Schutz der Produkte aufrechterhalten.

Das ProActive Recyclable RP-1000 von ProAmpac wurde in der Kategorie Frisches Obst und Gemüse für die Zusammenarbeit mit Marks and Spencer's Select Farms Organic Kartoffelsortiment anerkannt. Diese wiederverwertbare Verpackungslösung auf Faserbasis zeichnet sich durch auffällige Grafiken aus und verfügt über eine ausgezeichnete Robustheit für den Produktschutz und eine erstklassige Versiegelungstechnologie für den Einsatz in Hochgeschwindigkeits-Form-Füll-Siegel-Maschinen.

"Wir fühlen uns geehrt, als Finalist bei den 2024 Environmental Packaging Awards ausgezeichnet worden zu sein", sagte Lynsey Maddison, Direktorin für Produktentwicklung bei ProAmpac. "Unsere Zusammenarbeit mit Marks and Spencer bei dieser nachhaltigen Verpackungslösung unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung umweltfreundlicher Optionen, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Verbrauchern und Einzelhändlern entsprechen."

Darüber hinaus wurde Kevin Vyse, technischer Leiter für die RAP-Produkte von ProAmpac, für seine außergewöhnlichen Beiträge in den Kategorien Business Performance bei den Environmental Packaging Awards 2024 als Environmental Champion nominiert und in die engere Auswahl genommen.

ProAmpacs Verpflichtung zur Nachhaltigkeit geht über die Materialien hinaus und umfasst auch verantwortungsvolle Beschaffungspraktiken, die die Förderung nachhaltiger Forstwirtschaft gewährleisten. "Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige Verpackungslösungen für die Zukunft der Branche unerlässlich sind, und wir sind stolz darauf, eine Rolle bei der Förderung positiver Veränderungen zu spielen", fügte Kevin hinzu.

Die Verleihung der Environmental Packaging Awards findet am Mittwoch, den 26. Juni 2024, im The Park Plaza Victoria in London statt. Die diesjährige Veranstaltung wird ein neu gestaltetes Format haben, das sich auf Networking-Möglichkeiten und die Präsentation von Marken konzentriert.

Für weitere Informationen über die nachhaltigen Verpackungslösungen von ProAmpac kontaktieren Sie bitte Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. ProAmpacs Ansatz zur Nachhaltigkeit ProActive Sustainability bietet innovative, nachhaltige flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Die in Cincinnati ansässige ProAmpac gehört Pritzker Private Capital zusammen mit dem Management und Co-Investoren. Für weitere Informationen besuchen Sie ProAmpac.com oder kontaktieren Sie Media@ProAmpac.com.

Über Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital arbeitet mit mittelständischen Unternehmen mit Sitz in Nordamerika zusammen, die führende Positionen in den Bereichen Industrieprodukte und Dienstleistungen innehaben. Die differenzierte, langfristige Kapitalbasis des Unternehmens ermöglicht eine effiziente Entscheidungsfindung, große Flexibilität bei der Transaktionsstruktur und dem Investitionshorizont sowie eine auf alle Interessengruppen zugeschnittene Ausrichtung. Pritzker Private Capital baut Unternehmen langfristig auf und ist der ideale Partner für Unternehmer und Familienunternehmen. Pritzker Private Capital gehört zu den Unterzeichnern der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter PPCPartners.com.

