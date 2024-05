Palma de Mallorca - Beim Einsturz eines Restaurantgebäudes auf Mallorca hat es am Donnerstagabend Tote und Verletzte gegeben. In Berichten spanischer Medien war von mindestens vier Todesopfern die Rede, darunter soll mindestens ein Angestellter sein, außerdem soll es über 20 Verletzte geben.



Der Vorfall soll sich demnach gegen 20 Uhr an der Playa de Palma ereignet haben - direkt am Strand des als Touristenhochburg bekannten Badeortes El Arenal. Das eingestürzte Gebäude gehörte demnach zum "Medusa Beach Club". Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

